سامسونج مصر تشارك في فعالية "AI Futures Lab" بدبي

كشفت سامسونج إلكترونيكس مصر عن مشاركتها كشريك رئيسي في فعالية "AI Futures Lab"، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض Function1 للذكاء الاصطناعي، في دبي بمشاركة قادة الفكر وخبراء التكنولوجيا من المنطقة والعالم، لاستعراض أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه المشاركة تماشيًا مع استراتيجيتها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل أحدث هواتفها المحمولة وشاشاتها، مما يعزز دور سامسونج في تقديم تجارب أكثر ذكاءً للمستخدمين.

وتشارك سامسونج في هذا الحدث ببرنامجها "سامسونج للابتكار" تقديرًا لدوره كأحد أهم محاور التنمية المجتمعية للشركة فقد أثبت البرنامج تأثيره في دعم التعليم التكنولوجي وريادة الابتكار حول العالم، بما في ذلك مصر، التي تمكّن فيها البرنامج من تدريب وتمكين أكثر من 2000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات منذ إطلاقه، مما أسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية في مجالات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتحليل البيانات.

ويمثل سامسونج في لجنة تحكيم المسابقة، أحمد جعفر الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتجارة الإلكترونية، الذي يُعد أحد أبرز خبراء الصناعة في المنطقة ويشارك جعفر ضمن لجنة تضم نخبة من المتخصصين في تقييم الحلول الذكية والابتكارات التقنية المشاركة في المسابقة، مستعرضًا خبرات سامسونج في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان ودعم التحول الرقمي في الأسواق الإقليمية.

قال أحمد جعفر، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتجارة الإلكترونية في سامسونج إلكترونيكس مصر: "نفخر بالمشاركة في فعالية AI Futures Lab كشريك رئيسي يعكس التزام سامسونج الراسخ بدعم التحول الرقمي في المنطقة. إن التكامل بين استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي ورؤية الإمارات 2031 يشكّل نموذجًا رائدًا للتعاون الإقليمي القائم على الابتكار والمعرفة.

وأضاف بخبراتنا العالمية الواسعة في توظيف التقنيات المتقدمة، نعمل على تطوير حلول ذكية ومستدامة تعزز من مكانة سامسونج كشريك موثوق في قيادة مسيرة الابتكار والتكامل التكنولوجي في الشرق الأوسط.

مسابقة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

ويُعد AI Futures Lab برنامجًا ومسابقة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، يوفّر منصة تفاعلية تجمع بين التعليم والابتكار وريادة الأعمال. يحصل المشاركون خلالها على إرشاد من نخبة من الخبراء والأكاديميين في كبرى الجامعات والمؤسسات الصناعية العالمية، كما يتيح لهم عرض مشروعاتهم أمام لجنة تحكيم دولية وجمهور واسع يتجاوز 10 آلاف مشارك.

