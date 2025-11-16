كاسبرسكي تسجل نموا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية بالشرق الأوسط

18 حجم الخط

أعلنت كاسبرسكي عن تحقيق نمو بنسبة 10% في أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام وأشارت الشركة إلى أن مشهد التهديدات الإلكترونية المتنامي والمعقد أصبح اليوم ركيزة أساسية للحماية الإلكترونية، وهذا في إطار مشاركتها في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025.

نمو ملحوظ في التهديدات

ووفقًا لقراءات كاسبرسكي، تجاوز العدد الإجمالي للتهديدات الإلكترونية والمحلية التي اكتشفتها وحظرتها حلول كاسبرسكي 320 مليون تهديد في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 في أنحاء المنطقة، مع تسجيل العديد من التهديدات المحددة نموًا ملحوظًا.

مع ارتفاع عمليات اكتشاف برامج سرقة كلمات المرور بنسبة 25%، وهجمات برامج التجسس بنسبة 41%.

راشد المومنى

عند التركيز على التهديدات الموجهة نحو الشركات، أظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في عدة فئات من الهجمات الإلكترونية. فقد زادت عمليات اكتشاف الثغرات الأمنية بنسبة 23%، وهي ثغرات تتيح للمهاجمين، عند استغلالها، التحكم عن بُعد في الأنظمة المصابة.

كما سُجلت زيادة بنسبة 21% في الهجمات التي تستهدف البرامج الشائعة، وكانت منصات مايكروسوفت أوفيس الأكثر تعرضًا ضمن هذه الفئة.

وفي المقابل، ارتفعت محاولات سرقة كلمات المرور الموجهة للشركات بنسبة 41%، فيما سجلت هجمات برامج التجسس زيادة بنسبة 57%، مما يعزز أهمية تبنّي نهج أمني متعدد الطبقات يوفر حماية شاملة للأصول الرقمية.

علّق راشد المومني، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في كاسبرسكي قائلًا: "يتماشى نمو أعمالنا مع التطور الرقمي الذي تشهده المنطقة.

ومع تحول المزيد من القطاعات رقميًا واستمرار نضج الاقتصاد الرقمي، يستغل مجرمو الإنترنت هذا الزخم كوسيلة لاستهداف مزيد من الضحايا بهجمات أكثر تعقيدًا.

وأضاف أن “هذا يؤدي إلى ارتفاع في الهجمات المتطورة، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني واتخاذ تدابير دفاعية استباقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط”.

توصيات خبراء كاسبرسكي

لمساعدة الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط على تعزيز قدرتها على مواجهة هذه التهديدات، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي:

• ثَبَّتَ حلول أمنية متقدمة مثل Kaspersky Next، التي تجمع بين قدرات نقاط النهاية والسحابة وXDR/EDR للكشف عن التهديدات المعقدة، مثل برامج التجسس والثغرات الأمنية وبرامج الفدية، والتحقيق فيها والاستجابة لها.

• تحديث البرامج باستمرار، مع التركيز على التطبيقات الأكثر شيوعًا مثل Microsoft Office، بهدف تقليل مخاطر الهجمات التي تستغل الثغرات.

• الاستفادة من خدمات تحليل التهديدات للتعرف على أحدث أساليب المهاجمين وإعداد الدفاعات اللازمة.

• تدريب الموظفين بانتظام على التعرف على التصيد الاحتيالي وغيره من نواقل العدوى الرقمية الشائعة المستخدمة في نشر هذه التهديدات.

• يُنصح المستخدمون الأفراد، للحفاظ على سلامتهم من تهديدات الويب وحماية أجهزتهم، باستخدام حل أمني قوي، مثل Kaspersky Premium.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.