رياضة

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة

اكتمل النصاب القانوني لـلجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، والتي تقام حاليا مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية، لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد. 

وحضر حتى الآن 60 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من 115 ناديًا يحق لهم التصويت. 

التعديلات المقترحة في لائحة النظام الأساسي

ولعل أبرز التعديلات المقترحة في لائحة النظام الأساسي، يتعلق بـالنصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، حيث سيتم عرض مقترح لرفع نسبة الحضور المطلوبة لتكون الجمعية العمومية صحيحة من 50% (النصف) من عدد الأعضاء إلى ثلثي الأعضاء (ما يعادل 66.6%).


ويدور المقترح الثاني حول تعديل المادة الخاصة بانتخابات مجلس الإدارة، بحيث يتم وضع حد أقصى لعدد المرات التي يمكن لأي شخص الترشح فيها على، سواء كان رئيسًا أو نائبًا أو عضوًا في مجلس الإدارة. 

ويأتي تقييد الترشح لـ 3 دورات متتالية كحد أقصى على المنصب الواحد، في إطار السعي نحو تفعيل مبدأ تداول السلطة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة وقيادات شابة للمساهمة في إدارة شؤون الكرة المصرية. 

ويقتصر جدول الأعمال على عدد من البنود الأساسية، منها الموافقة على جدول الأعمال، والاستماع إلى كلمة رئيس الاتحاد، ثم تعيين الأعضاء المكلفين بفحص محاضر الاجتماع.

كما سيتم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة المنعقدة في 10 ديسمبر 2024، يلي ذلك تقديم تقرير شامل عن الأنشطة التي قام بها الاتحاد خلال الفترة الماضية. 

ويُعد البند الخاص بمراجعة الميزانية العمومية الموحدة، بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الأرباح والخسائر، من أولويات جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة؛ إذ ستتم مناقشة هذه القوائم بدقة للموافقة عليها بالاجتماع. 

انتخابات اللجان المستقلة وقبول العضويات الجديدة في اجتماع اتحاد كرة القدم

تتضمن الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة بندًا خاصًّا بانتخابات أعضاء اللجان المستقلة، وهي لجنة الاستئناف، ولجنة التراخيص، التي تلعب دورًا رئيسيًّا في مراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بكافة الأطراف.

