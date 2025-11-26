استعدادا لمواجهة تونس، وصول منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما لملعب المباراة (صور)

18 حجم الخط

وصلت لاعبات منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عاما، لملعب نادي حمام الأنف، استعدادا لمواجهة نظيره التونسي بعد قليل بالجولة الأولى لبطولة شمال أفريقيا للشابات.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا بقيادة أميرة يوسف، عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ مواجهة منتخب تونس، في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب نادي حمام الأنف.

التشكيل جاء على النحو التالي:

حبيبة صبري – جنة أحمد – حبيبة أشرف – حبيبة عمرو – فرحة الجارحي – رودينا عبد الرسول – جوانا جورج – منة عزت – فرح المهدي – حبيبة عصام – نغم النجار.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض ثاني مباراته في البطولة يوم الجمعة أمام المنتخب الليبي.

