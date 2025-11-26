من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

18 حجم الخط

شهدت مسيرة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، تحولًا دراماتيكيًا خلال العامين الماضيين، بعدما انتقل من مربع النجومية والتألق اللافت إلى دائرة الاتهامات والأزمات.

وخلال أسبوع واحد، تلقى رمضان صبحي ضربتين بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة، حبسه لجلسة 25 نوفمبر بسبب قضية التلاعب في أوراق رسمية، ثم جاء القرار بالأمس بحبس اللاعب حتى جلسة 30 ديسمبر لحين الحكم في القضية، قبل أن تصدر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات توصية بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بسبب المنشطات لحين الفصل النهائي في القضية.

رمضان صبحي كان أحد أبرز المواهب في الكرة المصرية، بعدما بزغ نجمه مع النادي الأهلي وتوقع الكثيرون أن يكون خليفة الفرعون المصري محمد صلاح، وأن يكون مستقبل منتخب مصر والكرة المصرية في أوروبا، خاصة بعد احترافه مبكرا في ستوك سيتي وهيدرسفيلد الإنجليزيين، قبل عودته معارا للأهلي وبعدها انتقاله إلى بيراميدز، ليتألق اللاعب مع المنتخب الأولمبي ويقوده إلى أولمبياد طوكيو والتتويج بأمم أفريقيا تحت 23 سنة وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

رمضان صبحي

بداية أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

بعدها شهدت مسيرة اللاعب صاحب الـ28 عاما تحولا جذريا بعد قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اتخذت في أبريل الماضي قرارا رسميا بإيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بعدما تم الكشف عن إيجابية العينة التي أخذت في 3 أبريل الماضي، وتم إخطار اتحاد الكرة المصري بإيقاف رمضان صبحي بشكل رسمي حتى 6 يونيو الماضي، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة مع ناديه لحين الفصل النهائي في القضية، ليصدر اليوم قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق قال في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم إف إم: “هناك خطاب من لجنة المنشطات بإيجابية عينة رمضان صبحي بعدما سبقه أحمد شوبير في التنويه عن ذلك”.

جمال علام

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تقرر إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

قررت الوكالة الدولية للمنشطات إيقاف رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لمدة 4 سنوات بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به، بعدما تم الكشف عن إيجابية العينة التي أخذت في 3 أبريل الماضي.

وتسلّمت المنظمة المصرية القرار بشكل رسمي صباح اليوم، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الإجرائية المعتمدة وإخطار اللاعب وناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى بدء تنفيذ العقوبة فورًا وفق اللوائح الدولية المنظمة.

ولم يعد أمام اللاعب سوى فرصة واحدة للتظلم على حكم المحكمة الرياضية الدولية، وذلك من خلال رفع دعوى أمام المحكمة الرياضية السويسرية.

اتهام رمضان صبحي بتعاطي المنشطات

كانت البداية بالبوست الذي نشره أحمد شوبير حول وجود لاعب موهبه مهدد بالإيقاف بسبب المنشطات ليخرج بعدها جمال علام رئيس اتحاد الكرة في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم إف إم، قائلا: هناك خطاب من لجنة المنشطات بإيجابية عينة رمضان صبحي بعدما سبقه أحمد شوبير في التنويه عن ذلك.

أحمد شوبير

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

من ناحية أخرى، تحفظ حرس محكمة شبرا الخيمة على لاعب الكرة رمضان صبحي ومتهمين آخرين بعد جلسة محاكمتهم بتهمة تزوير محرر رسمي، لترحيلهم تمهيدا لحبسه بمركز أبو النمرس، قبل أن تعقد جلسة أخرى أمس الثلاثاء ويتم تجديد حبس اللاعب حتى جلسة 30 ديسمبر.

ووصلت سيارة الترحيلات وتم اصطحاب اللاعب لحجز المحكمة، تمهيدا لترحيله مع باقى المتهمين.

ودخل لاعب الكرة رمضان صبحي في حالة صدمة بعد صدور قرار بالتحفظ عليه، عقب انتهاء جلسة محاكمته اليوم مع آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي.

تفاصيل إحالة رمضان صبحي للمحاكمة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هم يوسف.م، محبوس، 22 عامل بمقهى، ومحمد.ا، محبوس، 37 عاما، مشرف أمن بمعهد عالي للسياحة والفنادق، ورمضان صبحي، 28 سنة لاعب كرة قدم، وطارق.م، هارب.

وأفاد أمر الإحالة أن “رمضان صبحي وآخرين بتاريخ 14 يونيو الماضي، المتهمين جميعا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورا للمتهم الثالث وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة”.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث رمضان صبحي والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو كراسات الإجابة.

الأدلة التي اعتمدت عليها القضية

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الأدلة شملت محاضر رسمية، وكشوف حضور موقعة، وأوراق امتحانية تخضع حاليا للفحص الفني لمضاهاة التوقيعات.

وخلال التحقيق، نفى رمضان صبحي صلته بالواقعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال الطالب المنتحل، الذي أقر بأدائه الامتحان، ورفض الكشف عن هوية من كلفه بذلك.

اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير

وكانت سلطات مباحث المطار قد ألقت القبض على لاعب الكرة رمضان صبحي فور وصوله، على خلفية حكم صادر ضده في واقعة تزوير وغش، تتعلق بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلًا منه داخل لجنة امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حينما تم ضبط أحد الأشخاص داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس، أثناء محاولته أداء امتحان دراسي نيابة عن اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.