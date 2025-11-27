الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل بتهمة غسل أموال قيمتها 60 مليون جنيه حصيلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية كانت عندما كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط حيال عنصر جنائي تورط في غسل أموال بلغت قيمتها 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في التعدي على حقوق الملكية الفكرية.


تفاصيل القضية

وأكدت التحريات أن المتهم حصل على مبالغ طائلة من أنشطة مخالفة للقانون تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ثم لجأ إلى محاولة إخفاء مصدرها الحقيقي عبر إضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية
وتبين أن القيمة الإجمالية للأموال التي حاول غسلها بلغت 60 مليون جنيه.

إجراءات الداخلية

كلّفت الأجهزة المعنية فرقها بمتابعة وفحص ممتلكات المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية نتهاك حقوق الملكية الفكرية

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

ضبط عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

معلومات مهمة عن رحمان الله لكنوال منفذ هجوم البيت الأبيض

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

كأس العرب، موعد مباراة مصر والكويت في الجولة الافتتاحية والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

تأجيل حلقة ذكرى رحيل الشيخ الحصري في "معكم منى الشاذلي"

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه اليوم الخميس

6.74 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية