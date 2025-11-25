إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

18 حجم الخط

شهد طريق طنطا – كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية حادث انقلاب سيارة داخل إحدى الأراضي الزراعية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة على الطريق المشار إليه وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها داخل أرض زراعية بجانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:علاء عبدالهادي طه (57 عامًا – من قطور): جرح بالرأس واشتباه خلع بالكتف وفتحي عبدالله رمضان (65 عامًا – من قطور): اشتباه كسر باليد اليمنى وإبراهيم عزت طه: اشتباه كسر بالعمود الفقري والكتف الأيمن ومنير عبدالله رمضان (60 عامًا): اشتباه كسر بالكتف الأيسر والقدم اليسرى وصابر عبدالله رمضان (58 عامًا – من محلة مسير): اشتباه كسر بالركبة اليسرى وخلع بالكتف الأيمن وكدمات متعددة ومحمد علي محمد الأسود (45 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

