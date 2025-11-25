الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق طنطا - كفر الشيخ
18 حجم الخط

شهد طريق طنطا – كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية حادث انقلاب سيارة داخل إحدى الأراضي الزراعية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات.

محافظ الغربية: غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة التصويت بانتخابات النواب

أخبار مصر اليوم، السيسي ووزراء الحكومة يدلون بأصواتهم بانتخابات النواب.. إجراءات قانونية ضد ناخب بسبب تصوير ورقة الاقتراع في طنطا.. الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة على الطريق المشار إليه وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها داخل أرض زراعية بجانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:علاء عبدالهادي طه (57 عامًا – من قطور): جرح بالرأس واشتباه خلع بالكتف وفتحي عبدالله رمضان (65 عامًا – من قطور): اشتباه كسر باليد اليمنى وإبراهيم عزت طه: اشتباه كسر بالعمود الفقري والكتف الأيمن ومنير عبدالله رمضان (60 عامًا): اشتباه كسر بالكتف الأيسر والقدم اليسرى وصابر عبدالله رمضان (58 عامًا – من محلة مسير): اشتباه كسر بالركبة اليسرى وخلع بالكتف الأيمن وكدمات متعددة ومحمد علي محمد الأسود (45 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم لمتابعة التصويت بانتخابات النواب

أخبار مصر اليوم، السيسي ووزراء الحكومة يدلون بأصواتهم بانتخابات النواب.. إجراءات قانونية ضد ناخب بسبب تصوير ورقة الاقتراع في طنطا.. الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق

محافظ الغربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بقرى مركز طنطا

مجمع إعلام الغربية ينظم ندوة حول ترسيخ الهوية والانتماء

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية