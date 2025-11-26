وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الغربية يشهدان توقيع عقد تشغيل مرفقي النقل الداخلي بطنطا

18 حجم الخط

شهدَ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء مهندس ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري اليوم مراسم توقيع عقد إدارة واستغلال وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، بالشراكة مع شركة تراست للاستيراد والتصدير، وذلك لمدة 15 عامًا، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المسؤول عن الإشراف على المرفقين.

مشروع إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى

ويُعد مشروع إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى من أكبر المشروعات الخدمية بالمحافظة، حيث يشمل تشغيل أسطول كامل من السيارات المخصصة للنقل الداخلي، إضافةً إلى جميع المرافق التابعة للمرفقين من مبانٍ إدارية وورش وجراجات ومواقف، ويضم العمالة المدربة لتقديم خدمة نقل مستمرة وفعّالة على مدار اليوم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة النقل بالمحافظات، وتحقيق معايير السلامة والجودة والاستدامة، بما يضمن تقديم خدمات حضرية منظمة تساهم في تيسير حركة المواطنين، وتقليل الازدحام، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز الرضا المجتمعي.

ووقعَ مراسم العقد في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة كل من علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، ممثلًا عن المحافظة، والمهندس ضياء الدين مصطفى يوسف، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ممثلًا عن وزارة النقل، وأحمد محمود محمد أبو خضرة، مالك ومدير شركة تراست للاستيراد والتصدير، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة والجهاز والشركة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع يعكس رؤية الدولة في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية والكفاءة التشغيلية، وتنظيم استخدام الأصول الحكومية بما يحفظ حقوق العاملين والمستفيدين.

رؤية الدولة في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات وأجهزة وهيئات وزارة النقل لإنشاء منظومة نقل جماعي منظم وآمن يسهل حركة المواطنين، ويوفر وسائل نقل حضارية ومتميزة، مشيرة إلى تشجيع الدولة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص على المساهمة في رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع تنفيذ مشروعات النقل الداخلي والجماعي لضمان تقديم خدمات حضرية عالية الجودة وربط المدن والمراكز الداخلية، بما يحقق استدامة الخدمة ويواكب أهداف التنمية الحديثة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى كان حلمًا طال انتظاره من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تنظيم حركة المرور وتقديم خدمات نقل جماعي عالية الجودة، وتحقيق الانتظام في تشغيل السيارات والخطوط المخصصة، بما يوفر تجربة نقل مريحة وآمنة للمواطنين. وأضاف المحافظ أن المشروع يمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الاستثمارات في القطاع الخاص، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للمحافظة.

وشدد أحمد محمود أبو خضرة، مالك ومدير شركة تراست للاستيراد والتصدير، على الالتزام بتطبيق أحدث التقنيات في تشغيل المرفقين، بما يشمل استخدام أنظمة مراقبة إلكترونية، وبرامج صيانة متقدمة للسيارات والمعدات، وتدريب العمالة لضمان التشغيل بكفاءة عالية، مع الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية، وتقديم خطة تشغيلية تفصيلية لضمان استمرارية الخدمة وصيانة الأصول طوال مدة العقد.

