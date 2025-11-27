بنك مصر و"سوديك" يوقعان عقد تسهيل ائتماني دوار بقيمة 3 مليارات جنيه

18 حجم الخط

وقع بنك مصر أمس الأربعاء 26 نوفمبر 2025 تسهيلًا ائتمانيًا دوار مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليار جنيه بمدة تصل الي أربعة سنوات.

مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة

حضر التوقيع كل من هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأيمن عامر المدير العام لمجموعة سوديك، وعمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، ونخبة متميزة من قيادات بنك مصر وسوديك، وسيمنح هذا التسهيل الائتماني لسوديك مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية.

التمويل يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفاعلة بين بنك مصر والقطاع العقاري

وصرح هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا التمويل يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفاعلة بين بنك مصر والقطاع العقاري، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث يولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقاري المصري وزيادة فرص الاستثمار، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.

وأكد عكاشة أن هذا التمويل يأتي في إطار دور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، حيث يعد القطاع العقاري من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.

فيما علق أيمن عامر قائلًا: “إنّ تعاوننا مع بنك مصر، أحد البنوك الرائدة في مصر، في هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي، يؤكد قوة المركز المالي لسوديك وقوة تدفقاتها النقدية وميزانيتها. وتمثل هذه الاتفاقية دليلًا واضحًا على حجم الثقة التي نجحنا في بنائها مع شركائنا المصرفيين، كما تعكس أيضًا ثقتهم في قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها دائمًا. إننا نتطلع لمواصلة التعاون مع بنك مصر لدعم نمو سوديك وتوسعاتها المستقبلية”.

وأشار عامر الى ان هذا التسهيل الائتماني يأتي تماشيًا مع استراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، كما يعتبر هذا التوقيع بمثابة شهادة عملية على الأداء المالي القوي الذي تتمتع به الشركة وتدفقاتها النقدية الكبيرة وسيولة مركزها المالي.

جدير بالذكر ان الرافعة المالية لسوديك مازالت منخفضة، حيث سجل رصيد إجمالي الديون المصرفية المستحقة 5.98 مليار جنيه في 30 سبتمبر، لتصل نسبة الديون إلى حقوق الملكية لمستوى 0.43x.

هذا ويسعى بنك مصر دائما لتقديم الحلول المصرفية المبتكرة لتقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة للعملاء، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

