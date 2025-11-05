الأربعاء 05 نوفمبر 2025
مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرات التمويل العقاري 3% و8% بإعلانات سكن لكل المصريين

قال البنك المركزي المصري: إن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام 1، 2، 3.

وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، أبلغ البنك المركزي البنوك اليوم باستمرار تطبيق أسعار عائد (3%، 8%) متناقص على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام (1، 2، 3) السابق طرحها لمنخفضي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وجاء ذلك تيسيرًا على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين قاموا بالفعل بالتقدم للحجز في وقت سابق لتعديل أسعار العائد التي تمت مؤخرا.

