للمرة الثانية، البنك المركزي يطرح صكوكا سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه الاثنين المقبل

قرر البنك المركزي المصري، طرح صكوك سيادية للمرة الثانية، يوم الإثنين المقبل، بأجل 3 سنوات ذات عائد ثابت بقيمة تبلغ 3 مليارات جنيه بسعر عائد 21.561%، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

ويأتي هذا الطرح، للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث كان المركزي أصدر الأسبوع الماضي أول طرح للصكوك السيادية أجل 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بتغطية بنحو 5 مرات عن المستهدف.

وتعد الصكوك السيادية ذات العائد الثابت، أوراق مالية حكومية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تصدرها الدولة لتمويل مشروعاتها، وتتميز بعائد ثابت يتم دفعه بشكل دوري، وتتمتع هذه الصكوك بالاستقرار لأن العائد ومعاملتها الضريبية محددة مسبقا، وتعد بديلا للسندات التقليدية حيث تتيح للدولة تنويع مصادر التمويل وتقليل التكلفة.

