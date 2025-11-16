البنك الزراعي يعلن تعيين محمد علي رئيسا لمجموعة مخاطر التجزئة المصرفية

18 حجم الخط

أعلن البنك الزراعي المصري تعيين محمد علي، رئيسا لمجموعة مخاطر التجزئة المصرفية، وذلك في إطار حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية، لدعم الأهداف الاستراتيجية للبنك، بهدف تعزيز قدراته التنافسية، وزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي.

التغييرات في هيكل مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية



تأتي تلك التغييرات في هيكل مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية ضمن خطط تطوير البنك الزراعي المصري، بهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الأداء التشغيلي بما يضمن جودة المحفظة للمنتجات القائمة، ودعم إدارة أعمال البنك، لإطلاق منتجات جديدة، وزيادة حجم المحفظة الائتمانية، بالإضافة إلى العمل على ميكنة إجراءات الموافقات الائتمانية، وتحسين جودة الخدمات التمويلية للعملاء لجذب عملاء جدد، وتعزيز نمو البنك ونجاحه.

قطاعات المبيعات وتطوير المنتجات والائتمان



يمتلك محمد علي، رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية، خبرة مصرفية تفوق 20 عاما، تدرج خلالها في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في بنك الإسكندرية، في قطاعات المبيعات وتطوير المنتجات والائتمان، حقق خلالها العديد من الإنجازات التي ساهمت في مضاعفة حجم المحفظة بالبنك، قبل أن يتم الاستعانة به لإدارة مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري.

يذكر أن محمد علي، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، كما تلقى مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة، ساهمت جميعها في تشكيل مساره المهني، كأحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في مجال إدارة المخاطر.



