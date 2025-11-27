إعلام عبري: الإدارة الأمريكية حددت 31 ديسمبر آخر موعد لنزع سلاح حزب الله

18 حجم الخط

نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادرها أن الإدارة الأمريكية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 ديسمبر موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله.

الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على ثلاث قرى في جنوب لبنان

وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئولين، أن الجيش اللبناني​ يعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع في نزع سلاح حزب الله"، مضيفة أنه "إذا لم يسرع الجيش اللبناني العمل على نزع سلاح حزب الله فستفعل إسرائيل ذلك".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على ثلاث قرى في جنوب لبنان قال إنها أوسع من المعتاد، وذلك بعد بيان للمتحدث باسم أفيخاي أدرعي، ترجم على نطاق واسع على أنه بداية لهجوم واسع النطاق.

عملية إخلاء واسعة النطاق للقرى في جنوب لبنان

وبعد بيان أدرعي التصعيدي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه لا هجوم واسع النطاق على جنوب لبنان، خلافًا لما يتم تداوله، وأن دعوة أفيخاي أدرعي تشمل سكان مبان حددها أدرعي في منشوره الذي تضمن خرائط.

وشددت الهيئة على أنه لم يتم إصدار أي بيان من الجيش يتعلق بعملية إخلاء واسعة النطاق للقرى في جنوب لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.