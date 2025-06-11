الخميس 12 يونيو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الجيلي بنكهات مختلفة، حلوى أساسية في الصيف

الجيلي، فيتو
الجيلي، فيتو

طريقة عمل الجيلي، الجيلي من الحلوى اللذيذة التي لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار ويقدم مثلجات لذا هو يعتبر من حلوى الصيف الشهيرة.

وطريقة عمل الجيلي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بنكهات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الجيلي.

مكونات عمل الجيلي:-

 كيس واحد من بودرة الجيلي الجاهزة (أي نكهة تفضلها مثل الفراولة، البرتقال، الكرز... إلخ).

كوب ماء ساخن (250 مل).

كوب ماء بارد (250 مل).

طريقة عمل الجيلي:-

  • في وعاء، صبى كوب الماء الساخن.
  • اضيفي بودرة الجيلي إلى الماء الساخن، وحركى جيدا حتى تذوب بالكامل.
  • بعد التأكد من ذوبان البودرة، أضيفي كوب الماء البارد وحركى المزيج جيدا.
  • صبى الخليط في قوالب صغيرة أو في وعاء كبير حسب الرغبة.
  • ضعى الجيلي في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، أو حتى يتماسك تمامًا.
  • يمكن تزيينه بقطع من الفواكه الطازجة قبل التقديم.
  • يمكن استخدام الحليب بدلا من الماء البارد للحصول على طعم كريمي.
  • لتقديم الجيلي بشكل مميز، استخدم قوالب بأشكال مختلفة.
  • يمكن خلط الجيلي مع كريمة مخفوقة أو طبقات من الكيك للحصول على حلى متكامل.
طريقة عمل الجيلي 
طريقة عمل الجيلي 

ولعمل الأرز باللبن 

مكونات عمل الأرز باللبن:-

كيلو لبن حليب

نصف كوب أرز

3 كوب ماء

كوب إلا ربع سكر

2 ملعقة كبيرة نشاء

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

كيس فانيليا

علبة قشدة

كيس كريم شانتيه

طريقة عمل الأرز باللبن:-

-نغسل الأرز ونضعه فى حلة إلى النار ونضيف له 3 كوب ماء، ونتركه على النار الهادئة حتى تمام نضج الأرز.

-ثم نضيف اللبن والسكر والفانليا للأرز ونقلب حتى الغليان.

-ثم نحضر بولة ونذوب بها النشاء فى ربع كوب لبن مثلج ونضيف لهم اللبن البودر والكريم شانتيه والقشدة ونقلب جيدا حتى يتحول الخليط إلى سائل متجانس.

-ثم نضيف الخليط إلى الأرز باللبن بعد الغليان ونقلب جيدا حتى يغلى الخليط.

-نترك الخليط على النار يغلى لمدة 3 دقائق مع التقليب جيدا.

-ثم نرفع الأرز باللبن من على النار، ونصبه فى كاسات أو اطباق التقديم.

-نترك الأرز باللبن حتى يبرد تماما، ثم نضعه بالثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

-ثم نزين الأرز باللبن بالمكسرات أز البسكويت المجروش أو الشيكولاتة المجروشة أو القرفة حسب الرغبة.

-ويقدم الأرز باللبن باردا.

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طريقة عمل الآيس كريم بنكهات مختلفة لإسعاد صغارك

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طريقة عمل المهلبية، حلوى باردة في الصيف وسريعة التحضير

 

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الجيلي طريقة عمل الجيلي مكونات عمل الجيلي الحلوى الباردة الصيف الشيف نورهان القاضى

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