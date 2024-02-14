طريقة عمل جيلي اليوسفي، حلوى لذيذة وبسيطة فى سهرة عيد الحب

طريقة عمل جيلي اليوسفي، الجيلي من الحلوى الشهيرة التى لها عشاق كثيرون ويقدم بنكهات مختلفة حسب الرغبة، كما يمكن تقديمه بالفواكة الطازجة.

وطريقة عمل جيلي اليوسفي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو حلوى مميزة فى سهرة عيد الحب، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل جيلي اليوسفي.

مكونات عمل جيلي اليوسفي:-

3 أكواب من عصير اليوسفي الطازج المصفي

سكر كمية بحسب الرغبة

ملعقة كبيرة جيلاتين بودر

ربع كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة

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ملون طعام برتقالي بحسب الرغبة

طريقة عمل جيلي اليوسفي:-

يذوب الجيلاتين مع الماء.

يرفع عصير اليوسفي علي النار مع السكر.

يضاف له بعد أن يغلي الجيلاتين ويقلب حتي يذوب تمامًا.

يرفع عن النار، ثم يضاف له الملون ويقلب.

يضاف الخليط في قالب سيليكون.

ويترك بالثلاجة ليبرد تمامًا، ثم يخرج ويقدم.

طريقة عمل جيلي اليوسفي، فيتو

فوائد اليوسفي

واليوسفى من فاكهة الشتاء الشهيرة وله فوائد عظيمة، ومن فوائد اليوسفي:-

يعمل فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذى يعزز من امتصاص الحديد بالجسم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يساعد في تنظيم مستويات السكر بالدم.

يساعد في تنظيم مستويات السكر بالدم. يخفض ضغط الدم المرتفع.

يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وبالتالي يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

ينظم عمل الجهاز الهضمى ويساعد فى علاج عسر الهضم ويقاوم الإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تنظف القولون وتهدئ من اضطراباته.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لأنه غنى بالألياف التى تعزز الشعور بالشبع كما أنه قليل السعرات الحرارية ويحفز الجسم على حرق الدهون.

يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.

يعزز من صحة الكبد ويساعد فى مقاومة فيروس سي ويمنع تطوره الذى يصل إلى سرطان الكبد.

يساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقاوم الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

يساعد فى الوقاية من سرطان الثدى.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم.

يعزز من صحة العضلات وبالتالى مهم للرياضيين لاحتوائه على البوتاسيوم.

يساعد فى تقوية المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، لذا يجب الإكثار من تناول اليوسفي في الشتاء.