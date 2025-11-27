الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لفيلم "The Great Flood" من بطولة كيم دا مي

فيلم The Great Flood،
فيلم The Great Flood، فيتو
18 حجم الخط

كشفت منصة نتفليكس عن بوستر جديد لفيلمها القادم المنتظر "The Great Flood" المصنف كخيال علمي، وتدور أحداثه في مبنى سكني غمرته المياه، حيث يصور الكفاح اليائس للبشرية من أجل البقاء في اليوم الأخير على كوكب الأرض.

ويظهر البوستر الرئيسي الذي تم إصداره حديثا "آنا" والتي تجسدها كيم دا مي، الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمل الأخير للبشرية، وهي تتسلق درج يبدو لا نهاية له هربا من المياه المتدفقة التي ترتفع من الأسفل.

وعلق المخرج كيم بيونج وو على الفيلم في مؤتمر الإعلان عنه: "يطلق على الماء اسم 'شيطان الماء' في الكوارث، لكنه أيضًا مصدر الحياة، لقد فكرت أيضًا أنه إذا تم التعبير عن المشاعر الإنسانية بصريًا، فقد تتخذ شكل موجة ضخمة ومتدفقة"، من المقرر عرض فيلم "الفيضان العظيم" لأول مرة في 19 ديسمبر على منصة نتفليكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منصة نتفليكس نتفليكس The Great Flood كيم دا مي فيلم الفيضان العظيم

مواد متعلقة

كريستوفر نولان يشيد بأداء مات ديمون في فيلم The Odyssey

عرض فيلم "هابي بيرث داي" لـ سارة جوهر في لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

باستثناء السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

تأجيل حلقة ذكرى رحيل الشيخ الحصري في "معكم منى الشاذلي"

إحباط أكبر مخطط لتقسيم وبيع أراضي الدولة بالجيزة بطرق غير قانونية

سيطرة مفقودة وأداء باهت، سلوت يطرق أبواب الرحيل بسقوط تاريخي في دوري الأبطال

قانون حماية المستهلك، تعرف على عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار

أول إجراء عقابي من أمريكا ضد المواطنين الأفغان بعد حادث واشنطن

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية