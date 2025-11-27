طرح البوستر الرسمي لفيلم "The Great Flood" من بطولة كيم دا مي

18 حجم الخط

كشفت منصة نتفليكس عن بوستر جديد لفيلمها القادم المنتظر "The Great Flood" المصنف كخيال علمي، وتدور أحداثه في مبنى سكني غمرته المياه، حيث يصور الكفاح اليائس للبشرية من أجل البقاء في اليوم الأخير على كوكب الأرض.

ويظهر البوستر الرئيسي الذي تم إصداره حديثا "آنا" والتي تجسدها كيم دا مي، الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمل الأخير للبشرية، وهي تتسلق درج يبدو لا نهاية له هربا من المياه المتدفقة التي ترتفع من الأسفل.

وعلق المخرج كيم بيونج وو على الفيلم في مؤتمر الإعلان عنه: "يطلق على الماء اسم 'شيطان الماء' في الكوارث، لكنه أيضًا مصدر الحياة، لقد فكرت أيضًا أنه إذا تم التعبير عن المشاعر الإنسانية بصريًا، فقد تتخذ شكل موجة ضخمة ومتدفقة"، من المقرر عرض فيلم "الفيضان العظيم" لأول مرة في 19 ديسمبر على منصة نتفليكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.