أبطال وصناع فيلم "ولنا في الخيال.. حب" ضيوف معكم منى الشاذلي غدًا

يحل أبطال وصناع فيلم "ولنا في الخيال.. حب" ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم غد الخميس على قناة "ON".

وخلال اللقاء، يعبر أحمد السعدني بطل الفيلم عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي يعتبره جديدًا على الساحة الفنية، موضحًا أن شخصية يوسف جذبته من أول لحظة، متمنيًا أن يلقى الفيلم إعجاب الجمهور.

وتقول سارة رزيق، مؤلفة ومخرجة العمل إن فكرة الفيلم جاءتها قبل نحو 10 سنوات، وشرعت في كتابته قبل خمس سنوات، وتضيف أنها راهنت على السيناريو الطازج بعيدًا عن الأفكار المعلبة.

فيما يعتبر الموسيقار خالد حماد الفيلم استثنائيًا لأن الموسيقى بطل رئيسي وليس مجرد عامل مساعد، ويؤكد أن العمل كان يحتاج إلى حس فني رفيع من كل المشاركين وهو ما ظهر في العمل بشكل مبهر.

من جهته، يحكي صفي الدين محمود المدير الإبداعي للشركة المنتجة عن كواليس صناعة العمل الذي تحمس له من أول وهلة، مُشيرًا إلى التحدي الذي خاضه فريق العمل للتصوير في الأماكن التي تنبض بالحياة مثل أكاديمية الفنون ودار الأوبرا وشوارع القاهرة.

ويقول عمر رزيق بطل العمل إن الفيلم خطوة مهمة في طريقه، كونها البطولة الأولى، موضحًا أن شخصية نوح تشبهه كثيرًا في الحياة.

ميان السيد

أما ميان السيد بطلة العمل فتؤكد أن الفيلم أكسبها ثقة كبيرة بسبب مساحة الدور وتفاصيله التي أبرزت موهبتها بشكل حقيقي، وتعبر عن سعادتها بالمشاركة في العمل المتنوع الذي اعتمد على الغناء والرقص إلى جانب القصة المميزة.

