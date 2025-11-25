عرض فيلم "هابي بيرث داي" لـ سارة جوهر في لوس أنجلوس

18 حجم الخط

أعلنت مؤسسة هوليوود للفيلم العربي، بالتعاون مع نيويورك فيلم أكاديمي عن إقامة عرض خاص للفيلم المصري المرشح لجوائز الأوسكار "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، يوم 5 ديسمبر المقبل، في فرع الأكاديمية بلوس أنجلوس.

يأتي عرض الفيلم ضمن نشاطات مؤسسة هوليوود للفيلم العربي الهادفة لتسويق الأفلام العربية في مجتمع صناعة السينما الأمريكية، ومن المقرر أن يعقب هذا العرض مناقشة مع مخرجة العمل سارة جوهر، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال السينما بأمريكا.

فيلم هابي بيرث داي

يروي فيلم "عيد ميلاد سعيد - هابي بيرث داي" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يومًا متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

