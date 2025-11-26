إغلاق البيت الأبيض وشرطة واشنطن توجه رسالة عاجلة إلى سكان المدينة

18 حجم الخط

أعلنت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، عن "إغلاق البيت الأبيض".

وأفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

إصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب اطلع على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني".

وقال البيت الأبيض: "نتابع الوضع المأساوي عن كثب وتم إبلاغ الرئيس بما حصل".

إطلاق نار قرب البيت الأبيض

بدورها، أعلنت شرطة واشنطن، احتجاز المشتبه في إطلاقه النار على عنصرين من الحرس الوطني وتأمين مكان الحادث، داعية سكان المدينة لتجنب منطقة إطلاق النار قرب البيت الأبيض.

فيما صرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: نعمل مع أجهزة الأمن المحلية لجمع مزيد من المعلومات بشأن الحادث قرب البيت الأبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.