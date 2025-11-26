الأربعاء 26 نوفمبر 2025
خارج الحدود

إغلاق البيت الأبيض وشرطة واشنطن توجه رسالة عاجلة إلى سكان المدينة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
أعلنت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، عن "إغلاق البيت الأبيض".

وأفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

 

إصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب اطلع على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني".

وقال البيت الأبيض: "نتابع الوضع المأساوي عن كثب وتم إبلاغ الرئيس بما حصل".

 

إطلاق نار قرب البيت الأبيض

بدورها، أعلنت شرطة واشنطن، احتجاز المشتبه في إطلاقه النار على عنصرين من الحرس الوطني وتأمين مكان الحادث، داعية سكان المدينة لتجنب منطقة إطلاق النار قرب البيت الأبيض.

فيما صرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: نعمل مع أجهزة الأمن المحلية لجمع مزيد من المعلومات بشأن الحادث قرب البيت الأبيض.

