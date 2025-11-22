السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابات خطيرة في حادث إطلاق نار خلال حفل بأمريكا

حادث إطلاق نار بأمريكا
حادث إطلاق نار بأمريكا
18 حجم الخط

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق للنار في مدينة كونكورد الأمريكية خلال احتفال سنوي بإضاءة أنوار شجرة عيد الميلاد.

وبحسب التقارير،  شخص أطلق الرصاص  بينما كان فنانون يؤدون عرضا على المسرح، وكان المكان يعجّ بالمئات من السكان المحليين.

وفور سماع الطلقات، ساد الذعر المكان، وفر الحاضرون بحثا عن ملاذ آمن، حيث لجأ الكثيرون إلى المقاهي والمحلات المجاورة. ونُقل المصابون الأربعة إلى مستشفيات محيطة لتلقي العلاج، ووصفت حالة ثلاثة منهم بأنها حرجة.


ولم يتم القبض على الجاني حتى الآن، وتُجري الشرطة حملة تفتيش واسعة لضبطه. وأشار بيان صادر عن بلدية كونكورد، نُشر على منصة "فيسبوك"، إلى أن الحادث وقع نحو الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، وأكد أن التحقيق جار بنشاط.


وأُلغي الجزء المتبقي من الفعالية على إثر الحادث. وتقوم السلطات الآن بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وجمع شهادات الشهود للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية المُطلق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمريكا حادث اطلاق نار شجرة عيد الميلاد

مواد متعلقة

بسبب قرار ترامب، رئيس جنوب إفريقيا يرفض تسليم رئاسة "مجموعة العشرين" إلى أمريكا

مقتل وإصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بريف حمص السورية

الأكثر قراءة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خطوة بخطوة، طريقة الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

أزمة عنيفة داخل نادي الجزيرة بعد مشادة مدير الأمن مع عضو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads