إصابات خطيرة في حادث إطلاق نار خلال حفل بأمريكا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق للنار في مدينة كونكورد الأمريكية خلال احتفال سنوي بإضاءة أنوار شجرة عيد الميلاد.

وبحسب التقارير، شخص أطلق الرصاص بينما كان فنانون يؤدون عرضا على المسرح، وكان المكان يعجّ بالمئات من السكان المحليين.

وفور سماع الطلقات، ساد الذعر المكان، وفر الحاضرون بحثا عن ملاذ آمن، حيث لجأ الكثيرون إلى المقاهي والمحلات المجاورة. ونُقل المصابون الأربعة إلى مستشفيات محيطة لتلقي العلاج، ووصفت حالة ثلاثة منهم بأنها حرجة.



ولم يتم القبض على الجاني حتى الآن، وتُجري الشرطة حملة تفتيش واسعة لضبطه. وأشار بيان صادر عن بلدية كونكورد، نُشر على منصة "فيسبوك"، إلى أن الحادث وقع نحو الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، وأكد أن التحقيق جار بنشاط.



وأُلغي الجزء المتبقي من الفعالية على إثر الحادث. وتقوم السلطات الآن بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وجمع شهادات الشهود للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية المُطلق.

