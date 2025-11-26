دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين ليفربول وآيندهوفن بعد 20 دقيقة

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تعادل فريق ليفربول أمام ضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي، بهدف لكل منهما، بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم آيندهوفن بهدف مبكر أحرزه إيفان بيريشيتش، من ركلة جزاء احتسبها الحكم نتيجة لمسة يد على فيرجيل فان دايك داخل منطقة الجزاء، حيث نفذ ركلة الجزاء بشكل رائع بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 16، أحرز دومينيك سوبوسلاي هدف التعادل لفريق ليفربول، بعد ارتباك من مدافعي آيندهوفن في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء لتجد متابعة من دومينيك سوبوسلاي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 18، أحرز آيندهوفن هدفًا ثانيًا عن طريق سايباري، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.



محمد صلاح يدخل قائمة أساطير ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حطم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، بعد تواجده في التشكيل الأساسي لمواجهة آيندهوفن الهولندي.

وبتواجد محمد صلاح أساسيًا في مباراة ليفربول وآيندهوفن، أصبح رابع لاعب فقط يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع ليفربول، بعد جيمي كاراغر 150، وستيفن جيرارد 130 وسامي هويبا 94.

ترتيب ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يملك فريق آيندهوفن في رصيده 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

تشكيل ليفربول أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول اليوم أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كيرتس جونز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر - ريان جرافنبيرخ - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكتيكي - كودي جاكبو.

تشكيل آيندهوفن ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل آيندهوفن ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: ديست، شوتن، جاسيووروفسكي، صلاح الدين

خط الوسط يضم: ماورو جونيور، فيرمان، سايباري، بيريشيتش

خط الهجوم: تيل

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: أوليخ، سمولينارس، أويبسبو، فلامينجو، بيبي، فانر، دريويش، بايركتاريفيتش، بودو، سيلديليا، فرنانديز، ناجالو.

يدخل ليفربول المباراة بعد خسارة أمام نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

سجل قوي لليفربول على ملعب آنفيلد

ويمتلك ليفربول سجلًا قويًا قبل مباراة اليوم حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 25 مباراة أوروبية على آنفيلد ضمن مرحلة المجموعات محققًا 21 فوزًا و3 تعادلات.

