رغم الخروج، أفراح جماهير ولاعبي منتخب اليمن بعد الفوز على البحرين (فيديو)

سادت حالة من الفرحة بين لاعبي منتخب اليمن والجماهير في المدرجات، بعد انتهاء مباراة البحرين واليمن التي لعبت اليوم وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1 ، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي "خليجي 26".

وودع اليمن البطولة رسميًا حيث يتذيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تأهل البحرين لنصف نهائي البطولة، بعد تصدره لجدول الترتيب، ولكنه حقق فوزا تاريخيا كونه أول انتصار له في بطولة الخليج.

لحظة للتاريخ 🇾🇪



منتخب اليمن يحقق انتصاره التاريخي الأول في بطولات كأس الخليج ✅



شاهد فرحة اللاعبين والجماهير#البحرين_اليمن | #خليجي26 pic.twitter.com/G5mLNgYfeR — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 28, 2024

وسجل إبراهيم الختال لاعب البحرين هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 لتصبح النتيجة 1-0 لصالح اليمن.

وفي الدقيقة 63 تعادل البحرين عن طريق محمد سعد الرميحي.

وفي الدقيقة 89 سجل هارون الزبيدي الهدف الثاني لليمن.

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