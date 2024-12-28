السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم الخروج، أفراح جماهير ولاعبي منتخب اليمن بعد الفوز على البحرين (فيديو)

منتخب اليمن،فيتو
منتخب اليمن،فيتو

سادت حالة من الفرحة بين لاعبي منتخب اليمن والجماهير في المدرجات، بعد انتهاء مباراة البحرين واليمن التي لعبت اليوم وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1 ، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي "خليجي 26".

 

وودع اليمن البطولة رسميًا حيث يتذيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تأهل البحرين لنصف نهائي البطولة، بعد تصدره لجدول الترتيب، ولكنه حقق فوزا تاريخيا كونه أول انتصار له في بطولة الخليج.

 

 

 

وسجل إبراهيم الختال لاعب البحرين هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 لتصبح النتيجة 1-0 لصالح اليمن.

وفي الدقيقة 63 تعادل البحرين عن طريق محمد سعد الرميحي.

وفي الدقيقة 89 سجل هارون الزبيدي الهدف الثاني لليمن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خليجي 26 كأس الخليج العرب كاس الخليج العربي كأس الخليج منتخب اليمن

مواد متعلقة

كهربا يحدد وجهته في يناير خلال أيام

مجلس الأهلي يعقد اجتماعًا عاجلًا غدًا للرد على قرارات لجنة الانضباط

أسطورة ليفربول السابق: صلاح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية 2025 وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة

منعا للقيل والقال، عجمان الإماراتي يكشف ماذا يحدث بالنادي حال ضم مروان عطية

استثناء وكسر لائحة، ليفربول يعتزم مفاجأة صلاح بعد رسالته المثيرة بمباراة ليستر

أبرزها الأهلي والجونة، رابطة الأندية تُجري تعديلا عاجلا على مواعيد 4 مباريات بالدوري

آخر إنذار، محامي الجزيري يهدد الزمالك والتنفيذ خلال 15 يوما
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

الخارجية السورية: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع مصر

هل يشهد 2025 صفقات جديدة بعد رأس الحكمة؟ خبير اقتصادي يجيب

كهربا يحدد وجهته في يناير خلال أيام

في زيارة مفاجئة، وزير الصحة يحيل مدير مستشفى شبرامنت المركزي للتحقيق

تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى التعاملات المسائية

مجلس الأهلي يعقد اجتماعًا عاجلًا غدًا للرد على قرارات لجنة الانضباط

منوعات

المزيد

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير عالميا اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى نفيه.. 9 معلومات عن أحمد عرابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية السابق (فيديو)

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالخير والرزق وزوال الهموم

أمين "البحوث الإسلامية" يلقى محاضرة للطلاب الوافدين عن مخاطر الإلحاد

المزيد
الجريدة الرسمية