اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، انتهى الشوط الأول من مباراة اليمن ضد جزر القمر بتقدم الأول 2-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، في المباراة الفاصلة بملحق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب 2025 بقطر.

سجل ثلاثية اليمن هروان الزبيدي وناصر الجهواشي.

الفائز في لقاء اليوم يتأهل مباشرة ليكمل عقد المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات السعودية، والمغرب، وعُمان.



طموح منتخب اليمن

ودخل منتخب اليمن المباراة بطموح كبير لاستعادة وجوده في كأس العرب، بعدما غاب عن النسخة الماضية في الدوحة عام 2021 نتيجة خسارته في التصفيات أمام موريتانيا بهدفين دون رد.

جزر القكر يتحضر لأمم افريقيا

أما منتخب جزر القمر، فيتعامل مع المباراة باعتبارها محطة تحضيرية مهمة، ضمن خطة استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في المغرب الشهر المقبل، ما يعكس جاهزية كبيرة لعناصر الفريق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.