اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

منتخب اليمن، فيتو
كأس العرب، انتهى الشوط الأول من مباراة اليمن ضد جزر القمر بتقدم الأول 2-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، في المباراة الفاصلة بملحق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب 2025 بقطر.

سجل ثلاثية اليمن هروان الزبيدي وناصر الجهواشي. 

الفائز في لقاء اليوم يتأهل مباشرة ليكمل عقد المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات السعودية، والمغرب، وعُمان.
 

طموح منتخب اليمن 

ودخل منتخب اليمن المباراة بطموح كبير لاستعادة وجوده في كأس العرب، بعدما غاب عن النسخة الماضية في الدوحة عام 2021 نتيجة خسارته في التصفيات أمام موريتانيا بهدفين دون رد.

 

جزر القكر يتحضر لأمم افريقيا

أما منتخب جزر القمر، فيتعامل مع المباراة باعتبارها محطة تحضيرية مهمة، ضمن خطة استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في المغرب الشهر المقبل، ما يعكس جاهزية كبيرة لعناصر الفريق.
 

