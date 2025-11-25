إستيفاو يسجل هدف تشيلسي الثاني في شباك برشلونة

18 حجم الخط

سجل أستيفاو هدف فريق تشيلسي الثاني أمام نظيره برشلونة في الدقيقة 55 من المباراة التي تجمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول في مرمى برشلونة في الدقيقة 26 بالخطأ عن طريق مدافع البارسا كوندي.

وتلقى رونالد أراوخو مدافع برشلونة البطاقة الحمراء في الدقيقة 44 بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

تشكيل برشلونة أمام تشيلسي

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – كوندي

خط الوسط: فرمين لوبيز – دي يونج - إيريك جارسيا

خط الهجوم: فيران توريس – ليفاندوفسكي – لامين يامال

تشكيل تشيلسي أمام برشلونة

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – تشالوباه – مارك كوكوريا

خط الوسط: ريس جيمس – مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: أستيفاو – بيدرو نيتو – أليخاندرو جارناتشو

غيابات برشلونة وتشيلسي

ويخوض كل من إنزو ماريسكا وهانز فليك اللقاء وسط غيابات مؤثرة التي يعاني منها الطرفان.

فمن جانب تشيلسي، يغيب الثلاثي ليفي كولويل، روميو لافيا، وكول بالمر، بسبب إصابات ومشاكل بدنية مختلفة.

أما برشلونة، يفتقد خدمات مارك أندريه تير شتيغن، إضافة إلى جافي وبيدري، اللذين يواصلان برامج التعافي من إصابات طويلة الأمد.

ترتيب برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل برشلونة المركز الحادي عشر بجدول الترتيب في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من 4 جولات، حيث حقق الفريق انتصارين على نيوكاسل يونايتد (2-1)، وأولمبياكوس اليوناني (6-1)، بينما خسر ضد باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، وتعادل (3-3) ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط أيضًا لكن بفارق الأهداف عن برشلونة.

