منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة يهزم تونس 1-0 بدورة شمال إفريقيا

منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، فيتو
فاز منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام نظيره التونسي بهدف نظيف في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من دورة شمال إفريقيا للشابات.

سجل هدف سيدات مصر رودينا عبد الرسول خلال الشوط الأول، من المباراة التي أقيمت على ملعب حمام الأنف.

وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب المصري للشابات صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط.

موعد المباراة القادمة لمنتخب مصر والفريق المنافس

ويلتقي منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة في الجولة الثانية أمام نظيره المنتخب الليبي يوم الجمعة المقبل الساعة الثالثة والنصف.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

وخاض منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا بقيادة أميرة يوسف، مواجهة منتخب تونس، بتشكيل مكون من:


حبيبة صبري – جنة أحمد – حبيبة أشرف – حبيبة عمرو – فرحة الجارحي – رودينا عبد الرسول – جوانا جورج – منة عزت – فرح المهدي – حبيبة عصام – نغم النجار.

الجريدة الرسمية