قائمة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة المشاركة في بطولة شمال أفريقيا

الكرة النسائية، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، بقيادة أميرة يوسف، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس.

وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي:

قائمة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة لبطولة شمال افريقيا

حراسة المرمى: حبيبة صبري، كنزى مجدي عزيز، وفاء ربيع

خط الدفاع: حبيبة أشرف، جنة أحمد، سلمى كرم، فرحة الجارحي، حنين ذكي، حبيبة وليد، رودينا عبد الرسول

خط الوسط: فاطمة مصطفى، فاطمة الزهراء، كاميليا معتز، كاميلا أبو سيف، منة عزت، أشرقت عادل، منى فكري، فرح المهدي، جوانا جورج

خط الهجوم: حبيبة عصام، نغم النجار، سارة خالد

منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يختتم تدريباته

أنهى منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، قبل قليل مرانه الأخير، قبل السفر إلى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا للكرة النسائية، خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر

