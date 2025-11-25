الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رياضة

منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بالقميص الأبيض أمام تونس

منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة، فيتو
منتخب مصر للكرة النسائية، عقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباريات دورة شمال إفريقيا لمنتخبات الكرة النسائية تحت 20 عاما التي تستضيفها تونس.

 

منتخب مصر بالقميص الأبيض أمام تونس

أسفر الاجتماع عن إرتداء منتخب مصر للشابات القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، في مواجهة منتخب تونس "بالأحمر الكامل" في افتتاح الدورة في تمام الثالثة والنصف عصر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

كما تقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في الجولة الثانية يوم 28 نوفمبر الجارى في نفس الموعد، ويرتدى المنتخب الوطنى القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، بينما يظهر المنتخب الليبى بالأحمر والأبيض والأسود.

قائمة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة لبطولة شمال أفريقيا

حراسة المرمى: حبيبة صبري، كنزى مجدي عزيز، وفاء ربيع

خط الدفاع: حبيبة أشرف، جنة أحمد، سلمى كرم، فرحة الجارحي، حنين ذكي، حبيبة وليد، رودينا عبد الرسول

خط الوسط: فاطمة مصطفى، فاطمة الزهراء، كاميليا معتز، كاميلا أبو سيف، منة عزت، أشرقت عادل، منى فكري، فرح المهدي، جوانا جورج

الجريدة الرسمية