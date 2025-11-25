منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بالقميص الأبيض أمام تونس

18 حجم الخط

منتخب مصر للكرة النسائية، عقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباريات دورة شمال إفريقيا لمنتخبات الكرة النسائية تحت 20 عاما التي تستضيفها تونس.

منتخب مصر بالقميص الأبيض أمام تونس

أسفر الاجتماع عن إرتداء منتخب مصر للشابات القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، في مواجهة منتخب تونس "بالأحمر الكامل" في افتتاح الدورة في تمام الثالثة والنصف عصر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

كما تقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في الجولة الثانية يوم 28 نوفمبر الجارى في نفس الموعد، ويرتدى المنتخب الوطنى القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، بينما يظهر المنتخب الليبى بالأحمر والأبيض والأسود.

قائمة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة لبطولة شمال أفريقيا

حراسة المرمى: حبيبة صبري، كنزى مجدي عزيز، وفاء ربيع

خط الدفاع: حبيبة أشرف، جنة أحمد، سلمى كرم، فرحة الجارحي، حنين ذكي، حبيبة وليد، رودينا عبد الرسول

خط الوسط: فاطمة مصطفى، فاطمة الزهراء، كاميليا معتز، كاميلا أبو سيف، منة عزت، أشرقت عادل، منى فكري، فرح المهدي، جوانا جورج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.