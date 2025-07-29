بعد اعتراف المتهم، عرض رمضان صبحي على النيابة لحسم موقفه في اتهامه بالتزوير

يُعرض لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي على النيابة، بعد قليل، لحسم موقفه في اتهامه في قضية تزوير، بعد صدور قرار ضبط وإحضار له من نيابة أبو النمرس.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها، أن المتهم الرئيسي اعترف بتقاضيه مبلغا ماليا من اللاعب نظير دخول اللجنة وتأدية الامتحان باسمه، إلى جانب حبس فرد أمن المعهد بتهمة التواطؤ.

وتسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا، وذلك تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس على خلفية حكم قضائي ضده في قضية تزوير.

ومن المقرر ان يقوم فريق الدفاع بتقييم وفحص الوضع القانوني الكامل للاعب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رسمية بشأن الواقعة.

القبض على رمضان صبحي

وتم نقل اللاعب إلى قسم الترحيلات بمديرية أمن الجيزة، تمهيدا لترحيله إلى قسم شرطة أبو النمرس، حيث وقعت الجريمة محل التحقيق.

وكشفت مصادر أمنية أن اللاعب وصل إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة "ألفا جيت" القادمة من تركيا، بصحبة صهره وزميله في الفريق شريف إكرامي، وذلك عقب انتهاء معسكر الإعداد الخاص بنادي بيراميدز استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكانت سلطات مباحث المطار قد ألقت القبض على رمضان صبحي فور وصوله، على خلفية حكم صادر ضده في واقعة تزوير وغش، تتعلق بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلًا منه داخل لجنة امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

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