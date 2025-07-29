بعد القبض عليه بمطار القاهرة، تفاصيل اتهام رمضان صبحي في قضية التزوير وانتحال الشخصية

وفي تطور جديد، ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على رمضان صبحي أثناء عودته من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريق بيراميدز، تنفيذًا لقرار قضائي صادر ضده يُرجح أنه مرتبط بالتحقيقات الجارية في القضية.

وتُجري النيابة المختصة تحقيقاتها حاليًا لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وبيان ما إذا كان هناك دور مباشر أو غير مباشر للاعب في القضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

اعترافات صادمة وتطورات مثيرة في قضية رمضان صبحي وانتحال الشخصية

وكشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة آنذاك الوقت عن تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي في قضية انتحال الشخصية والتزوير داخل أحد المعاهد العليا للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة.

الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضي، حينما ضبطت إدارة المعهد شابًا داخل لجنة الامتحانات أثناء تأديته اختبار نهاية العام، وبمراجعة هويته تبين أنه يؤدي الامتحان باسم اللاعب رمضان صبحي، ما أثار شكوك الإدارة التي تحفظت عليه فورًا، وحررت محضرًا رسميًّا بالواقعة، تم على إثره استدعاء الشرطة.

المتهم، ويدعى "يوسف م."، 22 عامًا، ظهر خلال التحقيقات في حالة نفسية سيئة، قبل أن ينهار أمام رجال المباحث معترفًا بأنه تلقى مبلغًا ماليًا من اللاعب رمضان صبحي نظير دخوله اللجنة وتأدية الامتحان نيابة عنه، وهو ما اعتبره رجال الضبط اعترافًا صريحًا على تورط اللاعب بشكل مباشر في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة عقب سماع أقوال المتهم بعدة قرارات عاجلة، أبرزها استدعاء شهود العيان من العاملين وإدارة المعهد، وكذلك أفراد الأمن الإداري، لسماع شهاداتهم حول تفاصيل دخول المتهم إلى اللجنة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة لرصد لحظة الدخول ومقارنة مظهر المتهم باللاعب الحقيقي.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأصدرت قرارًا بحبس كل من الطالب المنتحل وفرد أمن المعهد المتهم بالتواطؤ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وثم ظلت الواقعة قيد التحقيقات حتى تفاجئ اللاعب رمضان صبحي بالقبض عليه في مطار القاهرة وصدور حكم قضائي ضده.

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