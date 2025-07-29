القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة أثناء العودة من تركيا وتسليمه إلى مديرية أمن الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية فى مطار القاهرة الدولى القبض على رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أثناء فحص أوراقه عائدا من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.

وتسلمت مأمورية أمنية بمديرية أمن الجيزة، رمضان صبحي، من مطار القاهرة الدولي إلى قسم الترحيلات بالمديرية، تمهيدًا لترحيله مرة أخرى إلى قسم شرطة أبو النمرس، تنفيذًا لقرار أمر الضبط والإحضار الصادر من نيابة أبو النمرس ضده لتنفيذ حكم قضائي.

وفى شهر مايو الماضى تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

ونفى أشرف عبد العزيز محامى رمضان صبحى، وقتها علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، وذكر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيس وقال "لم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية".

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