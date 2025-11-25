في اتهامه بالتزوير، التفاصيل الكاملة لمذكرة دفاع رمضان صبحي

18 حجم الخط

كشفت مذكرة دفاع أشرف عبدالعزيز محامي لاعب الكرة رمضان صبحي في اتهامه بتزوير مستند رسمي، عن تفاصيل مثيرة عن القضية.

وتناولت المذكرة أولا: في تحقيق الدفع بانتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع أمر الإحالة، وانتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزورة، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة.. الأصل أن الاشتراك في عمومه يستخلص ويستنتج ويستنبط من ظروف الدعوى المحيطة والأمارات والقرائن الماثلة بالأوراق.

وأضاف بمذكرة دفاعه أنه لاشك أن قضاء محكمتنا العليا يشترط لقيام الاشتراك في جريمة التزوير أن يثبت علم المتهم بأن المستند الذي يستعمله مزور، كما يجب أن يرصد أي من مظاهر الاشتراك سواء التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وركن العلم في جريمة التزوير هو أن يكون المتهم على علم تام بأن الورقة مزورة، وأن نية استعمالها فيما زورت من أجله موجودة لديه لا يكفي مجرد حيازة أو التمسك بالورقة المزورة لإثبات هذا الركن، حيث يجب على الادعاء إثبات هذا العلم بالعلم اليقيني القاطع.



وتابع إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفى واستعماله البحث في توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم، وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله".



وقضت أيضا بأنه: مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا تكفى للتدليل على أنه هو الذى قام بالتزوير أو يعلم به ((۱۹۸۲/۲/۳ أحكام النقض س 33 ق 36 ص 133)) الواقع ان الأوراق قد تضمنت روايتين:

الرواية الأولى:



وهو ما جاء بحديث التحريات فقط وما انتهي إليه التقرير الفني أن المتهم الثالث لم يقم بالتوقيع أو تدوين البيانات على كراسات إجابات امتحانات مواد الفرق الدراسية وكشوف الحضور والانصراف الخاصين بلجان الامتحانات؛ الأمر الذي استخلص منه الاشتراك.



الرواية الثانية:

هي رواية المتهم الثالث والتي تتلخص في انه لا يعلم ولم يشترك في تزوير أي من اوراق الاجابات أو كشوف الحضور والانصراف أو بيانات القيد، وكل ما هو على علم به بأنه مقيد بهذا المعهد بمجرد الحصول على بيان بالقيد الذي يؤجل التجنيد.. وبالتالي يستطيع السفر في معسكرات الفريق أو المنتخب لتمثيل مصر، وأنه لا يعرف أيا من شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة الثبوت ولا يعرف إلا المتهم الرابع، والذي يتحصل منه على مصاريف المعهد بغرض استخراج بيان القيد دون أن يكون عالما بان المتهم الرابع يتفق مع آخرين على ما جاء بأمر الإحالة من الحضور محله لأداء الامتحان أو التوقيع مكانه بكشوف الحضور والانصراف.

وقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مع استمرار حبسهم، لجلسة 30 ديسمبر للحكم.

وشهد محيط محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية مكثفة، قبل نظر ثالث جلسات محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي.

تفاصيل إحالة رمضان صبحي للمحاكمة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هما يوسف.م، محبوس، 22 عاما عامل بمقهى، ومحمد. ا، محبوس، 37 عاما، مشرف أمن بمعهد عالي للسياحة والفنادق، ورمضان صبحي، مخلي السبيل، 28 سنة لاعب كرة قدم، وطارق. م، هارب.

وأفاد أمر الإحالة بأن رمضان صبحي وآخرين بتاريخ 14 يونيو الماضي، المتهمين جميعا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورا للمتهم الثالث وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث رمضان صبحي والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو كراسات الإجابة.

الأدلة التي اعتمدت عليها القضية

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الأدلة شملت محاضر رسمية، وكشوف حضور موقعة، وأوراق امتحانية تخضع حاليا للفحص الفني لمضاهاة التوقيعات.

وخلال التحقيق، نفى رمضان صبحي صلته بالواقعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال الطالب المنتحل، الذي أقر بأدائه الامتحان، ورفض الكشف عن هوية من كلفه بذلك.

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قد أمرت بإخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق، في اتهامه بالتزوير، وذلك بكفالة مالية 100 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حينما تم ضبط أحد الأشخاص داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس، أثناء محاولته أداء امتحان دراسي نيابة عن اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.

