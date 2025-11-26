السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتنفيذ حزمة العقوبات الـ20 على روسيا

18 حجم الخط

قال وزير خارجية السويد مساء اليوم الأربعاء، إننا نريد من الاتحاد الأوروبي أن يمضي قدما في حزمة العقوبات الـ20 لزيادة الضغط على روسيا.

الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة 19 من عقوبات روسيا

والشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تبنيه رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المستمر على حربها ضد أوكرانيا.

وتضمنت الحزمة الجديدة حظرا جزئيا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، وتضييق الخناق على العائدات التي تمول المجهود العسكري الروسي.

قيود على تصدير بعض التقنيات المتقدمة

كما تشمل العقوبات إجراءات إضافية تستهدف شركات وأفرادًا مرتبطين بالقطاعين المالي والعسكري الروسي، إلى جانب قيود على تصدير بعض التقنيات المتقدمة.

