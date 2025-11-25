مكتب زيلينسكي: الرئيس مستعد للقاء ترامب لإنهاء اتفاق السلام مع روسيا

18 حجم الخط

أعلن مدير مكتب زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني مستعد للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال يومين لإنهاء اتفاق السلام.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا للتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

البيت الأبيض: أحرزنا تقدما هائلا نحو اتفاق سلام في أوكرانيا



وقالت ليفيت في منشور عبر منصة "إكس": "خلال الأسبوع الماضي، أحرزت الولايات المتحدة تقدمًا هائلًا نحو التوصل إلى اتفاق سلام من خلال جمع أوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات".

مفاوضات جنيف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هناك بعض التفاصيل الدقيقة، وإن كانت غير مستعصية على الحل، والتي يجب تسويتها، وتتطلب مزيدًا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وعقد ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مع ممثلي أوكرانيا في جنيف حول الخطة الأمريكية التي تقدمت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

