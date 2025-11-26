رئيس الأركان الأوروبي يستبعد إنشاء جيش موحد للاتحاد في الوقت الراهن

18 حجم الخط

استبعد رئيس الأركان الأوروبي الفريق أول ميخيل فان دير لان، تشكيل جيش أوروبي موحد في المستقبل المنظور.

لا أتصور جنودا من جميع أنحاء أوروبا يعملون معا في قاعدة أويرسخوت

كما شدد على أن مثل هذا القرار يتطلب موافقة برلمانات الدول الأعضاء كل على حدة وهو أمر يراه "منطقيًا ويجب أن يبقى كذلك".

وقال فان دير لان في مقابلة مع صحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية: "لا أتصور جنودا من جميع أنحاء أوروبا يعملون معا في قاعدة أويرسخوت (جنوب هولندا) كوحدة عسكرية واحدة".

ورأى أن السبيل الأكثر واقعية وفعالية هو تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا بين الدول المجاورة، حيث "الاختلافات الثقافية أقل حدة"، مستشهدا بنجاح النموذج المشترك بين ألمانيا وهولندا، وكذلك التعاون البحري مع دول الجوار الجنوبي.

قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق الاستقلال الاستراتيجي في مجال الأمن

وردا على سؤال حول قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق الاستقلال الاستراتيجي في مجال الأمن، أشار إلى أن الدول الأعضاء وضعت بالفعل خارطة طريق، تهدف — بحلول عام 2030 — إلى تمكين الاتحاد من "الدفاع عن نفسه بشكل مستقل ضمن إطار الناتو"، أي بتحقيق "جاهزية فعلية وقابلة للتنفيذ".

جدير بالذكر أن فكرة الجيش الأوروبي تناقش منذ سنوات، وتتباين الآراء حولها: فمؤيدوها يرون فيه وسيلة لتعزيز الدفاع الأوروبي وتقليل الاعتماد على الناتو، بينما يعترض آخرون عليه، محذرين من التباينات السياسية داخل الاتحاد ومخاطر فقدان السيادة الوطنية على القوات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.