أخبار مصر

نيابة عن رئيس الجمهورية:

رئيس الوزراء يصل إلى أنجولا للمشاركة في القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى جمهورية أنجولا، قادمًا من جنوب إفريقيا؛ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة لواندا، على مدار يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري، يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.


ومن المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة، كما يلقي كلمة مصر خلال الجلسة العامة الأولى والتي تحمل عنوان "السلام والأمان والحوكمة والتعددية"، ومن المزمع أن يعقد عدة لقاءات ثنائية مع عددٍ من قادة الدول والحكومات المشاركة في القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

الجريدة الرسمية