وزير الخزانة الأمريكي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا أثبتت فشلها

18 حجم الخط

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا أثبتت فشلها.

العقوبات الأوروبية ضد روسيا

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي في تصريح صحفي: "يقول لي الأوروبيون: نحن نعمل على تطوير حزمة العقوبات التاسعة عشرة، في رأيي إذا فعلت شيئا للمرة التاسعة عشرة دون جدوى فأنت قد فشلت".



ويذكر أنه في أكتوبر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا.

تفاصيل الحزمة ال19 من العقوبات الأوروبية على روسيا

وتشمل هذه الحزمة حظرا على المعاملات المصرفية مع العديد من البنوك الروسية، وحظرا على تصدير عشرات الفئات من السلع الأوروبية إلى روسيا، وشراء الغاز الطبيعي المسال، وتقديم الخدمات السياحية للمواطنين الأوروبيين الراغبين في زيارة روسيا، بالإضافة إلى قيود على حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.

وفُرضت عقوبات على 117 ناقلة نفط أجنبية تنقل النفط الروسي، على الرغم من محاولات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى لتحديد سقف للأسعار.

كما أُضيف أكثر من 60 فردا وشركة من روسيا والدول الصديقة إلى القائمة السوداء العائدة للاتحاد الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.