وزير الخارجية لـ مبعوثة الاتحاد الأوروبي: مصر ترفض حكومة موازية بالسودان

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم آنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وذلك على هامش فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان

أكد وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مشيرًا إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم يوم ١١ نوفمبر الجارى، داعيًا إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية.

مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق

كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة دعم حكومة الأمل برئاسة كامل إدريس ورفض أي محاولات لتشكيل حكومة موازية.

كما أكد الوزير عبد العاطي علي ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الإغاثية.

التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن تطورات الوضع في السودان

اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن تطورات الوضع في السودان، بما يعزز الجهود الهادفة إلى دعم مسارات التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة مؤسساته الوطنية. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك لحشد الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تهيئة المناخ الملائم لاستعادة الأمن والاستقرار على الأرض

