انتخابات النواب، إعلان الحصر العددي للأصوات بدائرة كفر الزيات وبسيون

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة رقم 2 بدائرة كفر الزيات وبسيون بمحافظة الغربية نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز داخل جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة.

وجاء في البيان الرسمي للجنة أن إجمالي عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت بلغ 570 ألفًا و222 ناخبا فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 140 ألفا و701 ناخب.

وسجلت اللجنة 6 آلاف و731 صوتا باطلا في حين بلغ عدد الأصوات الصحيحة 133 ألفا و970 صوتا.

وجاءت نتائج المرشحين كالتالي:



هادي سالم: 30483 صوتًا

حسين خليل: 25839 صوتًا

محمد قاسم: 11499 صوتًا

إبراهيم الدهراوي: 14818 صوتًا

محمد عبد الجواد فايد: 11681 صوتًا

سامح حبيب: 17149 صوتًا

خالد حبيب: 8524 صوتًا

إبراهيم مطر: 22689 صوتًا

محمد علام: 2317 صوتًا

عادل عبد الرحمن: 3609 أصوات

محمد زغاوة: 2366 صوتًا

محمود عويس: 11500 صوتًا

إبراهيم الديهي: 4285 صوتًا

أحمد منيسي: 4546 صوتًا

أحمد الجنايني: 5301 صوت

محمد أبو عيسى: 11254 صوتًا

مدحت الغريني: 3538 صوتًا

محمد مصطفى: 6072 صوتًا

عبد القادر عبد النبي: 2907 أصوات

صلاح الشيشيني: 1914 صوتًا

حاتم قلقيلة: 1958 صوتًا

محمد عبد العال: 6692 صوتًا

محمود صقر: 8398 صوتًا

عبد القادر سرور: 15162 صوتًا

رضا علام: 2184 صوتًا

محمد صحصاح: 1194 صوتًا

عيسوي الهندوم: 5700 صوت

محمد عبد الكريم: 709 أصوات

شادي الدفراوي: 1451 صوتًا

محمود قاسم: 1288 صوتًا

كامل السعدني: 5841 صوتًا

جمال دويدار: 1727 صوتًا

إيهاب الشافعي: 4779 صوتًا

أمل بكر: — (لم يذكر عدد الأصوات)



وأكدت اللجنة أن العملية الانتخابية سارت في أجواء هادئة وسط متابعة وتأمين كامل من الجهات المختصة تمهيدا لإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاعتمادها رسميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.