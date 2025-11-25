ائتلاف نزاهة يشيد بتعامل الداخلية مع 28 مخالفة ويؤكد: تعزز نزاهة الانتخابات

18 حجم الخط

واصل فريق البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، أعمال المتابعة الميدانية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية، حيث ينتشر المتابعون الدوليون في 10 محافظات، وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

وأكدت شارلوت باما من دولة بوركينا فاسو، من البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، ظهور كثافات تصويتية في عدد من اللجان خلال ساعات اليوم الثلاثاء، بشكل يزيد عن اليوم الأول للتصويت.

ولفتت كونستانسيا جولدا، من دولة بولندا، إلى توافر لوحات إرشادية لتعريف الناخب بكيفية الإدلاء بصوته بشكل صحيح، وأشادت بوجود قاضية كرئيس لجنة ظهرت بمنتهى الحسم والتنظيم، مما تسبب في توفير أجواء مناسبة للتصويت، وأشاد الائتلاف بمشاركة النساء بشكل ملحوظ، مما قد يعكس القوة والإصرار على اتخاذ القرار المتعلق بوطنهن.

ورصد أعضاء البعثة الدولية، مشاركة كبيرة من السيدات والشباب، بلجان مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وفي مدرسة الملك الكامل بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية أشاد أعضاء البعثة الدولية، بالإجراءات التنظيمية الهادئة، وكذلك الإجراءات التأمينية المكثفة أمام اللجنة.

وقبل ساعات من انتهاء التصويت، كانت هناك طوابير طويلة، وزحام أمام لجان الانتخابات، بدائرة السيدة زينب بالقاهرة، وفي لجان دائرة المعادي كان هناك إقبال كبير من السيدات على المشاركة في التصويت، فيما كان هناك إقبال من الشباب في لجان عين شمس.

وشهدت لجنة مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة في محافظة بورسعيد، استمرار الإقبال الكبير من الناخبين في الساعات الأخيرة للتصويت، خاصة من الفتيات والسيدات، مع تواجد لافت للشرطة النسائية.

وأشاد فريق البعثة الدولية، بتواجد الكراسي المتحركة لذوي الهمم، والكراسي الخشبية للاستراحة، لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من اللجان.

ورحب ائتلاف نزاهة، باستمرار تصدي وزارة الداخلية لوقائع المخالفات التي يقوم بها أنصار عدد من المرشحين، والتي تنوعت ما بين شراء الأصوات بمقابل مادي، أو توزيع كروت وبونات، وتجميع بطاقات الرقم القومي للمواطنين، ووصل إجمالي المخالفات التي تعاملت معها وزارة الداخلية حتى الآن 28 مخالفة، بما يمثل تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بانضباط، ومتابعة كافة اللجان لمنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وتابعت غرفة عمليات ائتلاف نزاهة، شكاوى بشأن محاولات أنصار أحد المرشحين في دائرة المنيل بالقاهرة، استغلال الجمعيات الخيرية لحشد الناخبين لصالحه.

ويؤكد ائتلاف نزاهة، أهمية استمرار التقدم بالبلاغات من المواطنين والمرشحين، عن كافة وقائع محاولات شراء الأصوات حتى آخر دقيقة في وقت التصويت، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الوقائع، لضمان نزاهة الانتخابات، والحفاظ على حق المواطن في اختيار من يمثله بشكل صحيح، حيث يجرم قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 65، أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، والتي تمثل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

يذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.