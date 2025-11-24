حماة الوطن: نتابع بقلق نشر فيديوهات قديمة لتشويه الانتخابات البرلمانية

18 حجم الخط

أعلنت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، متابعتها بقلق بالغ محاولات بعض الأطراف وعلى رأسها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية – المرشحين الخاسرين في المرحلة الأولى – العناصر الإثارية المحسوبة على جبهة المعارضة، تشويه صورة العملية الانتخابية عبر نشر معلومات مضللة وبث روايات لا تستند إلى حقائق على أرض الواقع، ونشر مقاطع فيديو قديمة.

غرفة عمليات حزب حماة الوطن

وأكدت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، رفضها محاولات التشويه والتحريض وبث الأكاذيب، وأن الجهات المشرفة على الانتخابات تواصل عملها بما يتوافق مع القوانين والمعايير المعتمدة دوليا، وتوفر أعلى درجات الشفافية والرقابة لضمان نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات.

وسائل الإعلام الإلكتروني

ودعت الغرفة وسائل الإعلام الإلكتروني، تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، وتفويت الفرصة على كل من يحاول استغلال الأجواء الانتخابية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب الاستقرار والمصلحة الوطنية.

وأشادت غرفة عمليات الحزب، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعتها الدقيقة، والحرص على رصد أي تجاوزات من شأنها التأثير في سير التصويت في انتخابات مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.