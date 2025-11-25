أخطر ممارسات تخزين الأدوية في المنازل والبدائل الآمنة

18 حجم الخط

كشفت دراسة طبية حديثة أن طريقة تخزين الأدوية الخاطئة سبب رئيسي في ضعف فعالية الدواء لاحقًا، فطريقة حفظ الأدوية ليست تفصيلًا هامشيًا، بل قد تكون الخط الفاصل بين علاج يعمل بكفاءة، وآخر يفقد قدرته تدريجيًا دون أن نلاحظ.

تظهر التجارب أن أخطاء تخزين الأدوية أكثر شيوعًا مما يتوقعه كثيرون، وأنها قد تفقد حتى أكثر العلاجات موثوقية فعاليتها قبل موعد انتهاء صلاحيتها.

فالحرارة المرتفعة، والرطوبة المتكررة، والضوء المباشر، والتعبئة غير المناسبة، كلها عوامل كفيلة بإفساد الأدوية بصمت، وإذا سبق أن استخدمت دواءً ولم يمنح الجسم التحسن المطلوب، فقد يكون خطأ التخزين هو الجاني الخفي.

وتعزز هذه الحقيقة دراسة منشورة في مجلة PLOS ONE، أكدت أن ممارسات التخزين غير المنضبطة تؤثر بشكل مباشر على ثبات الأدوية، وأن ضعف التحكم في الحرارة والرطوبة يرتبط بانخفاض واضح في فعاليتها.

ما هو خطأ تخزين الأدوية؟ ولماذا يحذّر الخبراء منه؟

يحدث خطأ تخزين الأدوية عندما تُحفظ في ظروف تضعف جودتها الدوائية، ورغم أن الكثيرين يظنون أن الأدوية مواد ثابتة وقادرة على مقاومة الظروف المختلفة، إلا أن معظمها حساس جدًا لدرجة الحرارة والرطوبة والضوء.

وعند التخزين الخاطئ قد تتشقق الأقراص، وتنقسم المعلقات السائلة، وتتدهور المكونات الفعالة تدريجيًا.

وتشير دراسة PLOS ONE إلى أن حتى الاختلافات البسيطة في ظروف التخزين قد تُضعف فاعلية الدواء، ما يعني أن عادات يومية بسيطة وغير مقصودة قد تحوّل العلاج إلى جرعة عديمة التأثير، إدراك هذا الجانب هو الخطوة الأولى لتفادي فشل علاجي يمكن تجنّبه بسهولة.

الأسباب الأكثر شيوعًا لأخطاء تخزين الأدوية في المنازل

معظم هذه الأخطاء عرضية، وتنشأ من ممارسات عادية دون إدراك تأثيرها، ومن أبرزها:

تخزين الأدوية في الحمّام أو المطبخ: وهما أكثر غرف المنزل رطوبة، ما يؤدي لتلف الأقراص وتآكل الطبقات الواقية.

التعرض لمصادر الحرارة: كالأفران والمدافئ والنوافذ المشرقة، ما يسرع تحلل المكونات.

التبريد غير السليم: إذ تحتاج بعض الأدوية إلى تبريد دقيق، بينما يؤدي وضعها قرب الفريزر أو تعريضها لحرارة متكررة إلى إفسادها.

فتح العبوة قبل الاستخدام: إزالة الأقراص من شرائطها أو ترك الأغطية غير محكمة يسمح بدخول الهواء والرطوبة.

ترك الأدوية في السيارات أو الحقائب: وهي أماكن تتقلب فيها الحرارة بشدة، ما يسرّع تلف الدواء.

وبمرور الوقت، تتراكم هذه الأخطاء الصغيرة لتقلل من قوة الجرعة وفاعليتها دون أن يلاحظ المريض.

أدوية تتأثر بشكل أكبر بأخطاء التخزين

جميع الأدوية تحتاج إلى تخزين سليم، لكن بعضها شديد الحساسية ويتعرض للتلف بسرعة أكبر، ومنها:

الأنسولين والأدوية البيولوجية: تحتاج إلى تبريد دقيق ومستقر.

المضادات الحيوية السائلة: تتدهور بسرعة عند تعرضها للحرارة أو تركها مفتوحة.

الأدوية الحساسة للضوء: مثل بعض القطرات والكريمات التي تفسد بتعرّضها للضوء المباشر.

الأدوية المغلفة بشرائط واقية: تفقد حمايتها فور فتح الغلاف، ما يسمح للرطوبة بالتسرب إليها.

كيفية تجنّب أخطاء تخزين الأدوية والحفاظ على فعاليتها

تجنب هذه الأخطاء ليس أمرًا معقدًا، بل يحتاج إلى ممارسات بسيطة:

اختيار مكان بارد وجاف بعيد عن الحرارة والبخار والشمس، مثل درج غرفة النوم أو خزانة المدخل.

الاحتفاظ بالأدوية في عبواتها الأصلية لضمان بقاء الحواجز الوقائية.

قراءة ملصق التعليمات بعناية، مثل: "يُحفظ تحت 25 درجة" أو "يُحفظ في الثلاجة بعد الفتح".

تجنب نقل الأدوية إلى علب بلاستيكية إلا بتوجيه من الصيدلي أو في بيئة منخفضة الرطوبة.

حمل الأدوية أثناء السفر في حقيبة معزولة حراريًا بدلًا من تركها داخل السيارة المعرضة للشمس.

اتباع هذه العادات يحافظ على فعالية العلاج ويمنع تدهوره.

متى يستدعي خطأ التخزين استبدال الدواء؟

عند الشك في أن دواءً ما تعرض لظروف غير مناسبة، يفضل التعامل بحذر:

فحص أي تغيّر في اللون أو الرائحة أو القوام، سواء للحبوب أو السوائل أو الكريمات.

مراجعة تاريخ فتح الدواء، خاصة المضادات الحيوية أو القطرات.

استشارة الصيدلي عند الشك في تلفه لمعرفة ما إذا كان يجب استبداله.

التخلص من الأدوية التالفة بطريقة آمنة، وعدم رميها في القمامة المنزلية.

التحرك السريع يضمن أن جرعتك التالية ستكون آمنة وفعالة.

رغم أن خطأ تخزين الأدوية يبدو بسيطًا أو غير مهم، إلا أن تأثيره على العلاج قد يكون كبيرًا، فعندما تراعي الحرارة والرطوبة والتعبئة، فإنك تحافظ على قوة الدواء وصحتك.

التخزين السليم عادة صغيرة لكنها قادرة على حماية فعالية كل جرعة كما أرادها طبيبك.

