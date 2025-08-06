وفاة أمينة شقيقة الراحل عامر منيب

أعلنت المغنية الشابة مريم، ابنة الفنان عامر منيب، وفاة عمتها شقيقة والدها الراحل أمينة، قبل قليل.

وكتبت مريم بيان نعي لشقيقة عامر منيب وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام دون الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

مريم وعامر منيب

وفى سياق آخر، كشفت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، عن ذكرياتها مع والدها، وتفاصيل الأغنية التي جمعتها معه.

قالت خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه اليوم الفنانة منى عبدالغني والإعلامية مها الصغير على قناة "CBC"، اليوم، "طول عمري كنت بحلم أغني دويتو مع بابا لكن ما حصلش، فماما شجعتني إني اعمل الأغنية دي واركب صوت وصورة بابا معايا فيها".

أضافت مريم: "بابا كان دايمًا بيحب يساعد الناس وكريم ويحب يجبر خاطر الناس وفاكرة مرة كنا في الشارع وفي حد زعلان نزله وسأله مالك الموقف دا عمري ما انساه في حياتي".

تابعت: "بابا كان بيحب لما نكون معاه نسمع الأغاني القديمة، وكان أحب الناس إليه عبد الحليم حافظ، حقيقي عشنا مع بابا أحلي أيام وكان دائمًا حريص على إنه ويدينا المدرسة، وياخدنا معاه في الاستديو وياخد رأينا في أغانيه برغم إننا كان صغيرين".

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