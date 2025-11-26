تصريحات مثيرة من جوارديولا على خسارة مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن

18 حجم الخط

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن حزنه بعد الخسارة على ملعبه وبين أنصاره ضد باير ليفركوزن بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يكتفِ جوارديولا بالحديث عن قراراته الفنية، بل تطرق إلى أداء اللاعبين وطريقة تعامل الفريق مع لحظات المباراة، مشيرًا إلى أن مانشستر سيتي لم يكن حاضرًا بالشكل المطلوب لا دفاعيًّا ولا هجوميًّا.

وأكد المدرب الإسباني أن المسؤولية تقع على عاتقه أولًا، لكنه لا يزال يؤمن بجودة اللاعبين الذين بدأوا المباراة، رغم افتقاد الفريق لما يحتاجه في أعلى المستويات من تركيز وإصرار.

مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن، فيتو

تصريحات بيب جوارديولا بعد الخسارة أمام باير ليفركوزن

قال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية بعد المباراة عن إجراء 10 تغييرات أمام باير ليفركوزن: ”أنا أفهم هذا السؤال بالتأكيد عليّ أن أتقبله، يجب أن أتقبله، لو كنا فزنا لما كانت هناك مشكلة”.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: ”أتقبل هذا لأنه ربما كان عددًا كبيرًا، لكننا نلعب كل يومين أو ثلاثة أو أربعة لكن ربما كان كثيرًا فعلًا، الجميع على حق، بالنظر إلى النتيجة، ربما كان كثيرًا”.

وأكمل:”بشكل عام قدمنا بعض الأشياء الجيدة جدًا، كانت لدينا فرص، ونصف فرص؛ لكن دائمًا هناك من يصد، دائمًا ننزلق.

جوارديولا: أتحمل المسؤولية كاملة

وأردف:”على المستوى الهجومي يجب أن تكون لدينا العزيمة، أن تقول: “حسنًا، سأقوم بالحركة، سأصنع المواقف التي نعرف أننا قادرون على صنعها”.

واختتم جوارديولا حديثه قائلًا:”لم يكن الأداء الذي توقعناه، ربما أتحمل المسؤولية الكاملة، ومع ذلك أعتقد أن اللاعبين الذين بدأوا المباراة استثنائيون، لكننا افتقدنا شيئًا نحتاجه في أعلى المستويات، كانت فرصة لا تصدق، والآن علينا أن نقاتل في المباريات القادمة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.