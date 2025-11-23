أول تعليق من جوارديولا بعد السقوط أمام نيوكاسل

18 حجم الخط

أثنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على منافسه نيوكاسل يونايتد، بعد الخسارة أمامه 2-1 مساء السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم هارفي بارنز لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 64، وتعادل روبن دياز للسيتي في الدقيقة 68، قبل أن يضيف بارنز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة، حل مانشستر سيتي في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما جاء نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر، برصيد 15 نقطة.



وقال بيب جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "إعلان رائع للدوري الإنجليزي الممتاز، نيوكاسل فريق كبير، يملك لاعبين مميزين ومدرب رائع، لذا للأسف لم نتمكن الليلة من الحفاظ على زخمنا".

وأضاف: "كانت مباراةً ممتعة، أتيحت لنا عدة فرص للتغيير، وفي النهاية لم نتمكن من الفوز".

وتابع: "كان أداء دوناروما استثنائيًا، وأهدرنا العديد من الفرص، وكنا أفضل في الشوط الثاني، واستقبلنا هدفًا، بعد استبدال الجناحين، وفي النهاية لم نستطع أن نصل إلى النتيجة المطلوبة".

وعن عدم تسجيل الفريقين في الشوط الأول، أكد: "حارسا المرمى كانا جيدين، وبعد أن أهدرنا فرصًا كثيرة، كانت مباراة ممتعة شهدت العديد من الفرص، كنا أقرب في البداية للتسجيل".

وعن هدف نيوكاسل الثاني، علق مدرب السيتي: "حدث ذلك في مباراة بورنموث، وتكرر اليوم أيضا، هذا ما حدث بعد الرجوع للڤار، إنهم يدركون ذلك تمامًا".

وشدد: "لقد بذلنا قصارى جهدنا، أردنا أن نقطع خطوة إلى الأمام كما فعلنا في الشهرين الماضيين، لكن بعد فترة التوقف الدولي، لا يكون الأمر سهلًا دائمًا، لكن الطريق لا يزال طويلًا جدًا".

وعن الحديث الذي دار بينه والحكم سام باروت بعد نهاية المباراة، صرح: "لا، لا شيء، كل شيء على ما يرام، هذا هو الوضع".

وعن حديثه مع برونو جيماريش، لاعب نيوكاسل، قال: "أخبرته بمدى جودته، سألته عما حدث بينه وبين دوناروما، وأعتقد أن الأمر على ما يرام".

وعلق بيب على غضب دوناروما بعد هدف نيوكاسل الثاني، وقال: "حدث الأمر أمام بورنموث، وحدث مرة أخرى، دوناروما رأى اللقطة، وشعر بوجود احتكاك، أما أنا فلم أرها، لكنني أثق في لاعبي فريق".

وعن غياب هالاند عن التسجيل اليوم، قال: "يصنع لنفسه فرصتين أو ثلاث فرص دائمًا لأنه الأفضل. لننتقل للسؤال التالي".

وأتم: "نيوكاسل فريق صعب دائمًا، حتى وهو يحتل مراكز متأخرة في جدول ترتيب المسابقة، وبعد هزيمتين متتاليتين، بعد أن يحصلوا على إجازة عشرة أيام يصبحون أقوى".

