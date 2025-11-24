الزمالك: حل أزمة جروس قبل الميركاتو الشتوي ويتبقى له 133 ألف دولار فقط

18 حجم الخط

أكد مصدر بنادي الزمالك أن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقعة على القلعة البيضاء اليوم، بسبب شكوى السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق، سيتم حلها تقريبا بعد سداد جزء كبير من مستحقات المدرب السويسري.

إيقاف قيد الزمالك بسبب جروس

وأضاف المصدر أن الشكوى التي تقدم بها المدير الفني جاءت بسبب عدم حصوله على جزء من مستحقاته لدى النادي، والتي تبلغ 133 ألف دولار فقط.

وأضاف المصدر أن مستحقات المدرب كانت تبلغ 600 ألف جنيه، إلا أن النادي منحه 367 ألف دولار، ويتبقى له 133 ألف دولار فقط سيتم دفعها قبل الانتقالات الشتوية لرفع إيقاف القيد.

وأوضح أن قرار إيقاف القيد لمدة 3 فترات مرتبط بسداد مستحقات السويسري كريستيان جروس، وفي حالة سداد المبلغ المستحق للمدير الفني سيتم رفع إيقاف القيد تلقائيًا.

ونفى المصدر ما تردد عن أن عقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات باتت نهائية أو غير قابلة للرفع، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بتسوية مستحقات المدرب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا رسميا بفرض عقوبة جديدة على نادي الزمالك تقضي بإيقاف القيد لثلاث فترات متتالية، وذلك بسبب قضية جديدة.

وتأتي هذه العقوبة لتزيد من تعقيد موقف الزمالك، الذي يواجه بالفعل عدة أزمات مالية وإدارية، ما يتطلب من إدارة النادي ضرورة التحرك السريع لحل القضايا المعلقة لضمان رفع الإيقاف في أقرب وقت ممكن.

