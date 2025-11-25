محمد صبحي: أعمل 18 ساعة متواصلة وزوجتى صنعت مستقبلي

18 حجم الخط

قال الفنان محمد صبحي، إن الراحلة زوجته كانت سببا فى صناعة مستقبله الفني، موضحا: " زوجتى تخرجت من المعهد الفنى للتمثيل، وطلبت منها التفرغ لإدارة شئون المنزل فوافقت".

وأكد "صبحي"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، على فضائية "النهار": “ أنام 6 ساعات فى اليوم وأعمل 18 ساعة متواصلة”، مضيفا: " أعتدنا كدولة تكريم المبدعين بعد رحيلهم، وكما قال الراحل توفيق الحكيم إن الأمم الميتة هى التى يموت فيها أحيائها، والأمة الحية هى التى يحيي فيها أمواتها".

وأوضح: " مفيش أحسن من مصر، ولكن لا يجب أن ننكر أن هناك دول جميلة، واتمنى أن مصر تعتمد على 3 أشياء، وهى التعليم والاقتصاد والثقافة وهذه الأشياء تغيظ أعدائنا، ولكننا نقدم لأعدائنا خدمة كبيرة بتقديم الفن الهابط".



وتابع: "غير معترف بالسن والأرقام، وأنا سنة ضوئية، ولا يعنيني العمر، وعمري الحقيقي توقف عند 17 عاما لأنني كنت أعرف حضارة الأندلس والحضارة المصرية القديمة بدلا من أن يكون عندي 77 عاما ولا أعرف شيئا".



