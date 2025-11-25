الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد صبحي: أعمل 18 ساعة متواصلة وزوجتى صنعت مستقبلي

محمد صبحي، فيتو
محمد صبحي، فيتو
18 حجم الخط

قال الفنان محمد صبحي، إن الراحلة زوجته  كانت سببا فى صناعة مستقبله الفني، موضحا: " زوجتى تخرجت من المعهد الفنى للتمثيل، وطلبت منها التفرغ لإدارة شئون المنزل فوافقت".

وأكد "صبحي"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، على فضائية "النهار": “  أنام 6 ساعات فى اليوم وأعمل 18 ساعة متواصلة”، مضيفا: " أعتدنا كدولة تكريم المبدعين بعد رحيلهم، وكما قال الراحل توفيق الحكيم إن الأمم الميتة هى التى يموت فيها أحيائها، والأمة الحية هى التى يحيي فيها أمواتها".

وأوضح: " مفيش أحسن من مصر، ولكن لا يجب أن ننكر أن هناك دول جميلة، واتمنى أن مصر تعتمد على 3 أشياء، وهى التعليم والاقتصاد والثقافة وهذه الأشياء تغيظ أعدائنا، ولكننا نقدم لأعدائنا خدمة كبيرة بتقديم الفن الهابط".


وتابع: "غير معترف بالسن والأرقام، وأنا سنة ضوئية، ولا يعنيني العمر، وعمري الحقيقي توقف عند 17 عاما لأنني كنت أعرف حضارة الأندلس والحضارة المصرية القديمة بدلا من أن يكون عندي 77 عاما ولا أعرف شيئا".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان محمد صبحي الاعلامية لميس الحديدي النهار توفيق الحكيم الحضارة المصرية القديمة

مواد متعلقة

محمد صبحي: يجب لأي فنان أن يكون لديه رسالة

محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته بـ "الوسواس القهري"

محمد صبحي: الموت نعمة من عند الله

محمد صبحي يطمئن جمهوره: الحمد لله على شفائي ومستعد للعودة للحياة من جديد (فيديو)

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية