محمد صبحي: الموت نعمة من عند الله

قال الفنان محمد صبحي: إن الموت نعمة من عند الله، موضحا: " ربنا كرمني باستشعار حب الجمهور بسبب الوعكة الصحية، فقد قدمت للجمهور المصري والعربي ما يحترم عقولهم".



وأكد "صبحي" فى أول ظهور إعلامي له بعد الوعكة الصحية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، على فضائية "النهار": " زارتني طفلة فى المستشفى وجعلتني أبكي عندما نادتني بجدي ونيس"، موضحا: " قدمت رحلة المليون وشخصية سنبل، وهاجمت وزارة الزراعة وقتها وكان هدفى ورسالتي خروج الشباب إلى الصحراء".



وأضاف: " الوعكة الصحية حدثت معي منذ شهر، وهى عبارة عن مرض فى المخ، تفقدني الوعي، وكان ذلك فى المنزل والأطباء قالوا لي أن هذا فيرس فى المخ، يعيش 14 يوما، والتزمت بنصائحهم وأخذت الدواء".



وأوضح: " فى المرة الأولى لم أستمع لحديث الأطباء، ولكن المرة الأخيرة سلمت لنصائح الأطباء"، مضيفا: " أول مرة دخلت المستشفى 3 أيام وخرجت، وحدث حريق فى مدينة سنبل الثقافية، وبعدها بيومين نشب حريق فى الفيلا".



وأكد: " الموت تجربة ولا أحد من العالم الآخر يخبرنا ماذا يحدث بعد الموت، والمرض يدفع إلى الطموح ليس لكي نعيش ولكن لكي نعمل ما لم يتم عمله".



