ثقافة وفنون

محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته بـ "الوسواس القهري"

محمد صبحي، فيتو
محمد صبحي، فيتو
قال الفنان محمد صبحي: "أحببت فن البالية وتمنيت أكون راقص باليه، بسبب والدي الذى كان دائما يستعير أفلام الباليه لمشاهدتها فى المنزل".

وأكد "صبحي" فى أول ظهور إعلامي له بعد الوعكة الصحية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، على فضائية "النهار": "برنارد شو هو الذى وجهني إلى الثقافة الشاملة، وكنت أسأل يعني أيه الشيوعية، ثم يعني أيه الرأسمالية، ولذلك كنت أقرأ فى كل ذلك، وكنت عايز أبقى مثل هؤلاء العظماء".


وأضاف: "كرهت آلة الكامنجا بسبب أني احتليت المرتبة الثانية فى مسابقة الجمهورية، فكنت عايز أبقى الأول، وكان ذلك فى مرحلة الأعدادية"، موضحا: "أكتر كتب احتفظت بها، كتب التاريخ وعلم النفس، وذلك بسبب إصابتي بمرض الوسواس القهري، ولذلك درست علم النفس".


وأوضح: "عندما قدمت فى معهد التمثيل فوجئت بأن والدي أوصى بعدم قبولي فى المعهد وعندما تقدمت للاختبار أمام الراحل سعد أردش، فطلبت مني اللجنة صعود سلم وأنا شاب مرة والمرة الثانية وأنا عندي 80 سنة فنجحت، ومنذ ذلك الوقت كنت دائما أدعو ربنا أن أكون مختلفا كممثل".
 

الجريدة الرسمية