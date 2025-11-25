الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتستمر درجات الحرارة فى الانخفاض ليسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من سيول على هذه الطرق وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى

استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتوغل الشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حارعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 15


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18
 

