الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خريفي معتدل الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من سيول على هذه الطرق وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حارعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 14


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة غدا

مواد متعلقة

الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه الأماكن

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

انقلاب خريفي جديد، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، رياح مثيرة للأتربة، وتحذير لهذه المناطق من أمطار رعدية وبرق وسيول

أمطار رعدية وبرق وسيول، تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق اليوم

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من سيول على هذه الطرق وأمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

إقبال كثيف على لجنة جواد حسني بالساحل (فيديو)

محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم ويفتح النار على المنظومة بأكملها

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية